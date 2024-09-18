İsrail'in Lübnan'da Telsizleri Patlatması Sonrası ASELSAN'dan Meydan Okurcasına Paylaşım
İsrail'in Lübnan'da Telsizleri Patlatması Sonrası ASELSAN'dan Meydan Okurcasına Paylaşım
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İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah üyelerine yönelik siber saldırısı tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Çağrı cihazının eş zamanlı olarak patlatarak yapılan saldırıda 12 kişi ölmüş binlerce kişi yaralanmıştı. Bugün yapılan ikinci saldırıda ise Hizbulllah'ın kullandığı telsizler patlatıldı.
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İsrail'in Lübnan'da telsizleri patlatarak yaptığı saldırının hemen ardından Türkiye'nin milli teknoloji şirketi ASELSAN'ın Twitter hesabından ise oldukça dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
ASELSAN, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kriptolu "ARTCOM 5433 V/UHF-P" model telsizlerini paylaştığı gönderiye "Akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz" notunu düştü.
ASELSAN'ın paylaşımı 👇
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çok da şeyetmemek lazım
Aynı teknolojiden her NATO ülkesinde var . Ypgnin elinde bile bu telsizlerden var neyle övünüyoruz ?
Yapma... "Nazar, mazar" değer... 🤪