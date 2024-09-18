İsrail'in Lübnan'da Telsizleri Patlatması Sonrası ASELSAN'dan Meydan Okurcasına Paylaşım

İsrail'in Lübnan'da telsizleri patlatarak yaptığı saldırının hemen ardından Türkiye'nin milli teknoloji şirketi ASELSAN'ın Twitter hesabından oldukça dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. ASELSAN, yerli üretim kriptolu telsizlerini özellikleriyle birlikte paylaştı.