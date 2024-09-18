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İsrail'in Lübnan'da Telsizleri Patlatması Sonrası ASELSAN'dan Meydan Okurcasına Paylaşım

İsrail'in Lübnan'da Telsizleri Patlatması Sonrası ASELSAN'dan Meydan Okurcasına Paylaşım

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.09.2024 - 19:18

İsrail'in Lübnan'da telsizleri patlatarak yaptığı saldırının hemen ardından Türkiye'nin milli teknoloji şirketi ASELSAN'ın Twitter hesabından oldukça dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. ASELSAN, yerli üretim kriptolu telsizlerini özellikleriyle birlikte paylaştı. 

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İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah üyelerine yönelik siber saldırısı tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Çağrı cihazının eş zamanlı olarak patlatarak yapılan saldırıda 12 kişi ölmüş binlerce kişi yaralanmıştı. Bugün yapılan ikinci saldırıda ise Hizbulllah'ın kullandığı telsizler patlatıldı.

İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah üyelerine yönelik siber saldırısı tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Çağrı cihazının eş zamanlı olarak patlatarak yapılan saldırıda 12 kişi ölmüş binlerce kişi yaralanmıştı. Bugün yapılan ikinci saldırıda ise Hizbulllah'ın kullandığı telsizler patlatıldı.

İsrail'in Lübnan'da telsizleri patlatarak yaptığı saldırının hemen ardından Türkiye'nin milli teknoloji şirketi ASELSAN'ın Twitter hesabından ise oldukça dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

İsrail'in Lübnan'da telsizleri patlatarak yaptığı saldırının hemen ardından Türkiye'nin milli teknoloji şirketi ASELSAN'ın Twitter hesabından ise oldukça dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

ASELSAN, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kriptolu "ARTCOM 5433 V/UHF-P" model telsizlerini paylaştığı gönderiye "Akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz" notunu düştü.

ASELSAN, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kriptolu "ARTCOM 5433 V/UHF-P" model telsizlerini paylaştığı gönderiye "Akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz" notunu düştü.

Paylaşımda ayrıca telsizin şu özellikleri betimlendi 👇

  • Kriptolu haberleşme

  • Otomatik telsiz ağı oluşturma

  • Canlı video aktarımı

ASELSAN'ın paylaşımı 👇

ASELSAN'ın paylaşımı 👇

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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volkan özbakır

çok da şeyetmemek lazım

Friedrich Nietzsche

Aynı teknolojiden her NATO ülkesinde var . Ypgnin elinde bile bu telsizlerden var neyle övünüyoruz ?

Halil Değerli

Yapma... "Nazar, mazar" değer... 🤪