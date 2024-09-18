İsrail'den İkinci Siber Saldırı: Lübnan'da Yine Cihazlar Patladı
İsrail'den İkinci Siber Saldırı: Lübnan'da Yine Cihazlar Patladı
İsrail'in dün Lübnan'da çağrı cihazları aracılığıyla yaptığı siber saldırı dünyada şoke etkisi yaratmıştı. 12 kişinin öldüğü binlerce kişinin yaralandığı saldırıların ardından bugün bir saldırı daha yapıldı. Saldırıda bu kez Hizbullah'a ait 500 çağrı cihazı ve telsizin patlatıldığı belirtiliyor. İlk gelen bilgilere göre olayda 5 ölü, yüzlerce yaralı var.
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün akşam saatlerinde çağrı cihazlarıyla yapılan siber saldırıya bir yenisi daha eklendi. Lübnan'ın Tire ve Beyrut kentlerinde, Hizbullah'a ait yaklaşık 500 çağrı cihazı ve telsiz patladı. Patlama bölgelerine ambulanslar sevk edildi.
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Anadolu Ajansı, patlamaların Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanda duyulduğunu yazdı. Görgü tanıkları, dünkü patlamada yer alan cihazlardan ya da başka çağrı cihazlarından patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.
Arap medyasında doğrulanmamış haberlere göre, olay sırasında yüzlerce ek çağrı cihazı ve örgütün salı günkü patlama dalgasının ardından geçiş yaptığı telsizler gibi diğer iletişim cihazları patladı.
Telsizlerin Hizbullah tarafından beş ay önce çağrı cihazları ile aynı zamanda satın alındığı belirtiliyor. Patlayan telsizlerden biri 👇
Lübnan güvenlik kaynakları, son patlamalarda beş kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.
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Lübnan'dan ilk görüntüler 👇
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