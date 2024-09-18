İsrail'den İkinci Siber Saldırı: Lübnan'da Yine Cihazlar Patladı

İsrail'in dün Lübnan'da çağrı cihazları aracılığıyla yaptığı siber saldırı dünyada şoke etkisi yaratmıştı. 12 kişinin öldüğü binlerce kişinin yaralandığı saldırıların ardından bugün bir saldırı daha yapıldı. Saldırıda bu kez Hizbullah'a ait 500 çağrı cihazı ve telsizin patlatıldığı belirtiliyor. İlk gelen bilgilere göre olayda 5 ölü, yüzlerce yaralı var.