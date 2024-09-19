Merkez Bankası'nın Faiz Kararında Dikkat Çeken Ayrıntı: Prof. Dr. Hakan Kara Sosyal Medya Hesabından Paylaştı
Merkez Bankası'nın Faiz Kararında Dikkat Çeken Ayrıntı: Prof. Dr. Hakan Kara Sosyal Medya Hesabından Paylaştı
Merkez Bankası, eylül ayı faiz kararını yüzde 50'de sabit tuttu. Bu kararla birlikte faiz son 6 aydır sabit tutulmuş oldu. İktisatçı akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın bugün ve ağustos ayında açıkladığı faiz kararındaki cümlelerin farklılığına dikkat çekti. İşte dikkat çeken o paylaşım.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararını son beş ayda olduğu gibi yüzde 50'de sabit tuttu.
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Bu kararın açıklanmasının ardından iktisatçı akademisyen Prof. Dr Hakan Kara, sosyal medya hesabı X'ten dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Hakan Kara, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) ağustos ve eylül metinleri arasındaki farka işaret etti. Kara'ya göre bugün yayınlanan açıklamaya göre ekim ayında faiz indirimi olmayacak.
İşte dikkat çeken o paylaşım👇
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