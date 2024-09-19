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Merkez Bankası'nın Faiz Kararında Dikkat Çeken Ayrıntı: Prof. Dr. Hakan Kara Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Merkez Bankası'nın Faiz Kararında Dikkat Çeken Ayrıntı: Prof. Dr. Hakan Kara Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
19.09.2024 - 14:54

Merkez Bankası, eylül ayı faiz kararını yüzde 50'de sabit tuttu. Bu kararla birlikte faiz son 6 aydır sabit tutulmuş oldu. İktisatçı akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın bugün ve ağustos ayında açıkladığı faiz kararındaki cümlelerin farklılığına dikkat çekti. İşte dikkat çeken o paylaşım.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararını son beş ayda olduğu gibi yüzde 50'de sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararını son beş ayda olduğu gibi yüzde 50'de sabit tuttu.

Ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz:

Bu kararın açıklanmasının ardından iktisatçı akademisyen Prof. Dr Hakan Kara, sosyal medya hesabı X'ten dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.

Bu kararın açıklanmasının ardından iktisatçı akademisyen Prof. Dr Hakan Kara, sosyal medya hesabı X'ten dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Hakan Kara, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) ağustos ve eylül metinleri arasındaki farka işaret etti. Kara'ya göre bugün yayınlanan açıklamaya göre ekim ayında faiz indirimi olmayacak.

Prof. Dr. Hakan Kara, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) ağustos ve eylül metinleri arasındaki farka işaret etti. Kara'ya göre bugün yayınlanan açıklamaya göre ekim ayında faiz indirimi olmayacak.

İşte dikkat çeken o paylaşım👇

İşte dikkat çeken o paylaşım👇
twitter.com

'Ağustos TCMB metni: 

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise PARA POLİTİKASI DURUŞU SIKILAŞTIRILACAKTIR. 

Eylül TCMB metni:

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise PARA POLİTİKASI ARAÇLARI ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANILACAKTIR.

Bugünkü metinle TCMB bir ton daha yumuşadı, ama çok da değil. Ekim’de faiz indirimi olmayacağı neredeyse kesinleşti. Sonrasını veriler belirleyecek.'

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