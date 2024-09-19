Merkez Bankası'nın Faiz Kararında Dikkat Çeken Ayrıntı: Prof. Dr. Hakan Kara Sosyal Medya Hesabından Paylaştı

'Ağustos TCMB metni:

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise PARA POLİTİKASI DURUŞU SIKILAŞTIRILACAKTIR.

Eylül TCMB metni:

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise PARA POLİTİKASI ARAÇLARI ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANILACAKTIR.

Bugünkü metinle TCMB bir ton daha yumuşadı, ama çok da değil. Ekim’de faiz indirimi olmayacağı neredeyse kesinleşti. Sonrasını veriler belirleyecek.'