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Bankalar Mevduat Faizlerine Erken Set Çekti: Yüzde 50'yi Gören Oranlar Hızla İndi!

Bankalar Mevduat Faizlerine Erken Set Çekti: Yüzde 50'yi Gören Oranlar Hızla İndi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 10:12

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutmasına rağmen bankalar mevduat faizlerini hızla indirmeye devam ediyor. Yaz aylarında yüzde 50'lerin üzerinde seyreden mevduat faizlerinde yüzde 34'leri görmek artık mümkün. 

**Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/bankalar-yil-sonunda-faiz-indirimini-fiyatlamaya-basladi-p85155**

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Türkiye'de piyasaların gözü Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'da açıklayacağı politika faizi kararında. Ekonomistlerin beklentisi Merkez Bankası'nın eylül ayında da faize dokunmaması ve yüzde 50'de sabit bırakması yönünde.

Türkiye'de piyasaların gözü Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'da açıklayacağı politika faizi kararında. Ekonomistlerin beklentisi Merkez Bankası'nın eylül ayında da faize dokunmaması ve yüzde 50'de sabit bırakması yönünde.

Yıl sonu için politika faiz beklentisi ise yüzde 46.65. Ancak ABD Merkez Bankası'nın (FED) dün 4 yıl aradan sonra yaptığı ilk faiz indirimi Türkiye'deki bankaları da erken pozisyon almaya itti.

Yıl sonu için politika faiz beklentisi ise yüzde 46.65. Ancak ABD Merkez Bankası'nın (FED) dün 4 yıl aradan sonra yaptığı ilk faiz indirimi Türkiye'deki bankaları da erken pozisyon almaya itti.

Yılın ilk yarısında yüzde 50'den fazla faiz ödemesi yapan bankaların bu oranları hızla aşağı çektiği görülüyor.

Yılın ilk yarısında yüzde 50'den fazla faiz ödemesi yapan bankaların bu oranları hızla aşağı çektiği görülüyor.

6 aylık vadeli mevduatta oranlar yüzde 40'a kadar çekilmiş durumda. 6 aydan uzun mevduatta ise faiz oranlarında yüzde 34'ler görmek artık mümkün.

6 aylık vadeli mevduatta oranlar yüzde 40'a kadar çekilmiş durumda. 6 aydan uzun mevduatta ise faiz oranlarında yüzde 34'ler görmek artık mümkün.

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