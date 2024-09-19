Bir Devir Sona Eriyor: Mutfakların Vazgeçilmezi Tupperware İflas Başvurusu Yaptı
Bir Devir Sona Eriyor: Mutfakların Vazgeçilmezi Tupperware İflas Başvurusu Yaptı
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1946 yılında kimyager Earl Tupper, Tupperware isimli saklama kabı markası kurdu. 1950'lerde kadınlar evlerinde 'Tupperware partileri' düzenledi. Bu saklama kapları o kadar popüler hale geldi ki ABD'deki mutfaklardan çıkıp tüm dünyaya yayıldı.
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Mutfakların vazgeçilmezi Tupperware, 700 milyon doları aşan borçları nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Şirketin hisseleri bu gelişmeyle yüzde 57 oranında değer kaybetti. Bir zamanların vazgeçilmezi olan şirket, mart ayında işleri sürdürebilme konusunda belirsizlik yaşadığını duyurmuştu.
78 yıllık şirket pandemi döneminde herkesin eve kapanması nedeniyle satışlarını artırmıştı. Ancak pandeminin sona ermesinin ardından satışlar yeniden düşmeye başladı.
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