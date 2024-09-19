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Bir Devir Sona Eriyor: Mutfakların Vazgeçilmezi Tupperware İflas Başvurusu Yaptı

Bir Devir Sona Eriyor: Mutfakların Vazgeçilmezi Tupperware İflas Başvurusu Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
19.09.2024 - 10:29

Mutfakların vazgeçilmezi saklama kaplarının ünlü üreticisi ABD'li Tupperware, iflasın eşiğinde. Şirket 700 milyon doları aşan borçları nedeniyle bu hafta iflas başvurusu yaptı. 

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1946 yılında kimyager Earl Tupper, Tupperware isimli saklama kabı markası kurdu. 1950'lerde kadınlar evlerinde 'Tupperware partileri' düzenledi. Bu saklama kapları o kadar popüler hale geldi ki ABD'deki mutfaklardan çıkıp tüm dünyaya yayıldı.

1946 yılında kimyager Earl Tupper, Tupperware isimli saklama kabı markası kurdu. 1950'lerde kadınlar evlerinde 'Tupperware partileri' düzenledi. Bu saklama kapları o kadar popüler hale geldi ki ABD'deki mutfaklardan çıkıp tüm dünyaya yayıldı.

Mutfakların vazgeçilmezi Tupperware, 700 milyon doları aşan borçları nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Mutfakların vazgeçilmezi Tupperware, 700 milyon doları aşan borçları nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Şirketin hisseleri bu gelişmeyle yüzde 57 oranında değer kaybetti. Bir zamanların vazgeçilmezi olan şirket, mart ayında işleri sürdürebilme konusunda belirsizlik yaşadığını duyurmuştu.

Şirketin hisseleri bu gelişmeyle yüzde 57 oranında değer kaybetti. Bir zamanların vazgeçilmezi olan şirket, mart ayında işleri sürdürebilme konusunda belirsizlik yaşadığını duyurmuştu.

78 yıllık şirket pandemi döneminde herkesin eve kapanması nedeniyle satışlarını artırmıştı. Ancak pandeminin sona ermesinin ardından satışlar yeniden düşmeye başladı.

78 yıllık şirket pandemi döneminde herkesin eve kapanması nedeniyle satışlarını artırmıştı. Ancak pandeminin sona ermesinin ardından satışlar yeniden düşmeye başladı.

ABD İflas Mahkemesi'ne yapılan başvuruda Tupperware varlıklarını 500 milyon-1 milyar dolar; yükümlülüklerini ise 1 milyar-10 milyar olarak listeledi.

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