ABD'li Milyarder Ekonomiyi Tehdit Eden 5 Nedeni Sıraladı
ABD'li Milyarder Ekonomiyi Tehdit Eden 5 Nedeni Sıraladı
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Gözler bugün saat 21.00'da açıklanacak FED faiz kararına çevrildi. FED'in 4.5 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimi yapması beklenirken kritik veriler öncesinde yapılan açıklamalar dikkat çekiyor.
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ABD'nin dolar milyarderi ünlü yatırımcısı Ray Dalio, Singapur'da düzenlenen Asya Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Ray Dalio'ya göre dünya ekonomisinin merkezinde 5 temel sorun yatıyor.
1. ABD ekonomisinin borç ve para politikaları
2. Siyasi karışıklıklar
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3. ABD ile Çin arasındaki gerilim
4. Doğa olayları
5. Teknoloji
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