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ABD'li Milyarder Ekonomiyi Tehdit Eden 5 Nedeni Sıraladı

ABD'li Milyarder Ekonomiyi Tehdit Eden 5 Nedeni Sıraladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.09.2024 - 15:50

ABD'nin dolar milyarderi ünlü yatırımcı Ray Dalio, ekonomiyi tehdit eden 5 büyük sorunu sıraladı. Dalio'ya göre bu sorunlar gelecekte olumsuz sürprizlerin ana nedeni olabilir.

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Gözler bugün saat 21.00'da açıklanacak FED faiz kararına çevrildi. FED'in 4.5 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimi yapması beklenirken kritik veriler öncesinde yapılan açıklamalar dikkat çekiyor.

Gözler bugün saat 21.00'da açıklanacak FED faiz kararına çevrildi. FED'in 4.5 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimi yapması beklenirken kritik veriler öncesinde yapılan açıklamalar dikkat çekiyor.

ABD'nin dolar milyarderi ünlü yatırımcısı Ray Dalio, Singapur'da düzenlenen Asya Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'nin dolar milyarderi ünlü yatırımcısı Ray Dalio, Singapur'da düzenlenen Asya Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Ray Dalio'ya göre dünya ekonomisinin merkezinde 5 temel sorun yatıyor.

Ray Dalio'ya göre dünya ekonomisinin merkezinde 5 temel sorun yatıyor.

1. ABD ekonomisinin borç ve para politikaları

1. ABD ekonomisinin borç ve para politikaları

CNBC-e'de yer alan habere göre Dalio ilk olarak ABD ekonomisinin borç ve para politikalarına dikkat çekti. 

Dalio, faiz karar öncesi belirsizlikler olduğunu belirtirken, 'Fed’in faiz oranlarını değiştireceği bir döneme giriyoruz. Bu değişim tüm bu borç dinamiğini nasıl etkileyecek? Bu borçlar nasıl yönetilecek?' sorularını yöneltti. 

ABD'nin borç için ayırdığı bütçenin 1.04 trilyon dolara ulaştığını belirten Dalio, bu rakamın yıl sonuna kadar 1.15 trilyon dolara çıkmasını beklendiğini dile getirdi. Dalio, bu borçların zenginlik birikimi üzerindeki etkisinin sorgulanması gerektiğini kaydetti.

2. Siyasi karışıklıklar

2. Siyasi karışıklıklar

Dalio, ikinci neden olarak ABD'deki siyasi gerilime işaret etti. Başkanlık seçimlerinin yaklaştığına işaret eden Dalio, sağ ve sol arasındaki servet farklılıklarının uzlaşmaz hale geldiğini; bunun da tehlikeli hale gelebileceğini ifade etti.

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3. ABD ile Çin arasındaki gerilim

3. ABD ile Çin arasındaki gerilim

Dalio, üçüncü neden olarak ABD ile Çin arasındaki gerilime dikkat çekerek 'Savaş korkusu muhtemelen her iki tarafı da frenleyecek, ancak bu bir düzensizlik demek' dedi.

4. Doğa olayları

4. Doğa olayları

Dalio'ya göre tarihte toplumlar üzerinde savaşların değil doğa olayları en büyük etkiye sahip. Kuraklıklar, seller ve salgın hastalıkların ölümlere yol açtığını belirten Dalio, bu durumun uluslararası değişikliklere yol açtığını söyledi.

5. Teknoloji

5. Teknoloji

Ekonomiyi tehdit eden son etken ise Dalio'ya göre 'teknoloji.'

ABD'li milyardere göre teknoloji gelecekte hem büyük fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Teknoloji alanında başarılı olan ülkelerin askeri alanda da üstün olacağını ifade eden Dalio, bu beş faktörün dünya ekonomisinde gelecekte olumsuz sürprizlere neden olacağının altını çizdi.

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