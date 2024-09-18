ABD'li Milyarder Ekonomiyi Tehdit Eden 5 Nedeni Sıraladı

CNBC-e'de yer alan habere göre Dalio ilk olarak ABD ekonomisinin borç ve para politikalarına dikkat çekti.

Dalio, faiz karar öncesi belirsizlikler olduğunu belirtirken, 'Fed’in faiz oranlarını değiştireceği bir döneme giriyoruz. Bu değişim tüm bu borç dinamiğini nasıl etkileyecek? Bu borçlar nasıl yönetilecek?' sorularını yöneltti.

ABD'nin borç için ayırdığı bütçenin 1.04 trilyon dolara ulaştığını belirten Dalio, bu rakamın yıl sonuna kadar 1.15 trilyon dolara çıkmasını beklendiğini dile getirdi. Dalio, bu borçların zenginlik birikimi üzerindeki etkisinin sorgulanması gerektiğini kaydetti.