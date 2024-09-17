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BIST 100 Yükselişte! Fed Kararları Öncesi Borsa ve Döviz Piyasasında Son Durum

etiket BIST 100 Yükselişte! Fed Kararları Öncesi Borsa ve Döviz Piyasasında Son Durum

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 18:42

Bugün piyasalar Fed'in merakla beklenen faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izliyor. Borsa İstanbul'da yükselişle açılan BIST 100 endeksi, döviz kurları ve altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL ve Euro/TL'deki artış devam ederken, altının ons fiyatı rekor kapanışın ardından bugün hafif düşüşte. 

İşte güncel piyasa verileri ve detaylar!

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,36 artışla 9.611,59 puandan başladı ve gün içinde yükselişini sürdürerek 9.771,80 puan seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,36 artışla 9.611,59 puandan başladı ve gün içinde yükselişini sürdürerek 9.771,80 puan seviyesine ulaştı.

Bu da endeksin %2,03 artış gösterdiği anlamına geliyor. Bankacılık ve holding endekslerinde de olumlu bir tablo var, bu da yatırımcılarda pozitif bir hava yaratıyor.

Döviz kurlarındaki artış trendi devam ediyor. Dolar/TL kuru 34,0967 seviyesine ulaşarak %0,25 artış gösterirken, Euro/TL kuru da 37,9521 seviyesinde %0,18 yükseldi.

Döviz kurlarındaki artış trendi devam ediyor. Dolar/TL kuru 34,0967 seviyesine ulaşarak %0,25 artış gösterirken, Euro/TL kuru da 37,9521 seviyesinde %0,18 yükseldi.

Öte yandan, Euro/Dolar paritesi 1,1123 seviyesine düşerek %0,09 gerileme kaydetti. Dolar ve Euro’nun Türk Lirası karşısında yaşadığı bu yükseliş, özellikle Fed’in yarın açıklayacağı faiz kararları öncesinde piyasalarda dalgalanmaya neden oluyor ve yatırımcılar bu belirsizlik ortamında dikkatli adımlar atmaya çalışıyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, dün 2.582 dolar ile rekor bir kapanış yaptıktan sonra bugün 2.576,09 dolara geriledi.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, dün 2.582 dolar ile rekor bir kapanış yaptıktan sonra bugün 2.576,09 dolara geriledi.

Gram altın ise  2.821,31 TL alış ve 2.821,69 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Altın fiyatlarının gelecekteki seyri, Fed'in yarınki faiz kararına bağlı olarak şekillenecek.

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