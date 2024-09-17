BIST 100 Yükselişte! Fed Kararları Öncesi Borsa ve Döviz Piyasasında Son Durum
BIST 100 Yükselişte! Fed Kararları Öncesi Borsa ve Döviz Piyasasında Son Durum
Bugün piyasalar Fed'in merakla beklenen faiz kararı öncesinde karışık bir seyir izliyor. Borsa İstanbul'da yükselişle açılan BIST 100 endeksi, döviz kurları ve altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL ve Euro/TL'deki artış devam ederken, altının ons fiyatı rekor kapanışın ardından bugün hafif düşüşte.
İşte güncel piyasa verileri ve detaylar!
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,36 artışla 9.611,59 puandan başladı ve gün içinde yükselişini sürdürerek 9.771,80 puan seviyesine ulaştı.
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