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Piyasalarda Tarihi Gün! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: "4.5 Yıl Sonra İlk Kez İndirime Gidilecek"

Piyasalarda Tarihi Gün! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: "4.5 Yıl Sonra İlk Kez İndirime Gidilecek"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.09.2024 - 10:47

Hafta boyunca inişli çıkışlı seyir gösteren gram altın güne 2 bin 817 liradan başladı. Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ederken bugün piyasalar için tarihi bir gün. Yatırımcılar gözünü bugün saat 21.00'da açıklanacak FED'in faiz kararına çevirdi. Piyasalarda hareketliliğin ne yönde olacağı merak edilirken kritik veri öncesi Finansal Analist İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi.

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Güvenli limanda dalgalı seyir sürüyor. Gram altın 18 Eylül Çarşamba gününe 2 bin 817 liradan başladı.

Güvenli limanda dalgalı seyir sürüyor. Gram altın 18 Eylül Çarşamba gününe 2 bin 817 liradan başladı.

Yatırımcılar altın fiyatlarını günü güne takip ediyor. FED'in bugün açıklayacağı kritik faiz kararı öncesi güvenli liman güne 2 bin 817 TL'den başladı. Faiz indirimi beklentileri artarken altın fiyatları yukarı doğru seyir gösteriyor. Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi güçlendikçe ons altındaki fiyatlar yükselişe geçti.

18 Eylül Çarşamba günü altın fiyatları şöyle

18 Eylül Çarşamba günü altın fiyatları şöyle

Gram altın;

Alış: 2.817

Satış: 2.817

Altın (ONS);

Alış 2.569

Satış: 2.570 

Çeyrek Altın;

Alış: 4.652

Satış: 4.695 

Yarım Altın;

Alış: 9.277

Satış: 9.385

Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ederken bugün piyasalar için tarihi bir gün. Gözler Fed'in 21.00'da açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ederken bugün piyasalar için tarihi bir gün. Gözler Fed'in 21.00'da açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Fed'in faiz kararı Türkiye saati ile 21.00'da açıklanacak. Fed Başkanı Jeremy Powell ise saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak. Faiz kararı ve Fed Başkanının açıklamalarının piyasaları etkilemesi bekleniyor.

Fed'in kritik kararı öncesi Finansal Analist İslam Memiş, TV100'de yer alan köşesinde yatırımcılara kritik uyarıda bulundu.

Fed'in kritik kararı öncesi Finansal Analist İslam Memiş, TV100'de yer alan köşesinde yatırımcılara kritik uyarıda bulundu.

Memiş, yazısında asıl hareketliliğin Fed Başkanı Jeremy Powell'ın açıklamasından sonra yani saat 21.30'dan hemen sonra başlayacağını vurguladı. Faiz kararının ardından yaşanacak hareketliliğin sınırlı kalabileceğini asıl hareketliliğin Powell'ın açıklamasından sonra olacağını belirten Memiş, yatırımcıları uyardı. 

Kaynak

Fed'in kararını 'tarihi gün' olarak açıklayan Memiş, bunun nedenini ise 4.5 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimi yapılacak olmasına bağladı.

Fed'in kararını 'tarihi gün' olarak açıklayan Memiş, bunun nedenini ise 4.5 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimi yapılacak olmasına bağladı.
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2 bin 585 dolar seviyesini kırmızı çizgi olarak belirten Memiş, yükselişin sürebileceğini ifade etti. İslam Memiş, yazısında şu tahminlerine yer verdi:

2 bin 585 dolar seviyesini kırmızı çizgi olarak belirten Memiş, yükselişin sürebileceğini ifade etti. İslam Memiş, yazısında şu tahminlerine yer verdi:

'Şimdi karşımızda iki ihtimal var;

25 baz puan faiz indirimi olursa ne olur?

50 baz puan faiz indirimi olursa ne olur?

1- 25 baz puan faiz indirimi: Dolar karşısındaki enstrümanlar biraz daha yukarı yönlü tepki verebilir. Ancak beklenti önceden satın alındığından agresif bir dalgalanma olmayabilir. Kâr satışları daha önemli olur.'

2- 50 baz puanlık faiz indirimi: Dolar karşısındaki enstrümanlarda yükseliş daha hızlı bir yükseliş olabilir.'

"Fed nedenli yükselişler kaçınılmaz. Beraberinde fırsatlar yok değil."

"Fed nedenli yükselişler kaçınılmaz. Beraberinde fırsatlar yok değil."

'Her iki ihtimale baktığımızda bu hafta Fed nedenli yükselişler kaçınılmaz.

Beraberin de fırsatlar yok değil!

Mesela; makas aralığından dolayı fiziki varlığa geçmek isteyenler, yükselişleri dolara geçmek için fırsat olarak görebilir.

Doların yurt içi piyasalarda stabil, uluslararası piyasalarda değer kayıplarını dövize ihtiyacı olanlar fırsat olarak görebilir.

Euro’sunu dolara çevirecekler, paritedeki yükselişi fırsata çevirebilir.'

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