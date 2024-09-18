Piyasalarda Tarihi Gün! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: "4.5 Yıl Sonra İlk Kez İndirime Gidilecek"

'Şimdi karşımızda iki ihtimal var;

25 baz puan faiz indirimi olursa ne olur?

50 baz puan faiz indirimi olursa ne olur?

1- 25 baz puan faiz indirimi: Dolar karşısındaki enstrümanlar biraz daha yukarı yönlü tepki verebilir. Ancak beklenti önceden satın alındığından agresif bir dalgalanma olmayabilir. Kâr satışları daha önemli olur.'

2- 50 baz puanlık faiz indirimi: Dolar karşısındaki enstrümanlarda yükseliş daha hızlı bir yükseliş olabilir.'