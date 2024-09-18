Piyasalarda Tarihi Gün! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: "4.5 Yıl Sonra İlk Kez İndirime Gidilecek"
Piyasalarda Tarihi Gün! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: "4.5 Yıl Sonra İlk Kez İndirime Gidilecek"
Hafta boyunca inişli çıkışlı seyir gösteren gram altın güne 2 bin 817 liradan başladı. Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ederken bugün piyasalar için tarihi bir gün. Yatırımcılar gözünü bugün saat 21.00'da açıklanacak FED'in faiz kararına çevirdi. Piyasalarda hareketliliğin ne yönde olacağı merak edilirken kritik veri öncesi Finansal Analist İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik bir uyarı geldi.
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Güvenli limanda dalgalı seyir sürüyor. Gram altın 18 Eylül Çarşamba gününe 2 bin 817 liradan başladı.
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18 Eylül Çarşamba günü altın fiyatları şöyle
Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ederken bugün piyasalar için tarihi bir gün. Gözler Fed'in 21.00'da açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
Fed'in kritik kararı öncesi Finansal Analist İslam Memiş, TV100'de yer alan köşesinde yatırımcılara kritik uyarıda bulundu.
Fed'in kararını 'tarihi gün' olarak açıklayan Memiş, bunun nedenini ise 4.5 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimi yapılacak olmasına bağladı.
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2 bin 585 dolar seviyesini kırmızı çizgi olarak belirten Memiş, yükselişin sürebileceğini ifade etti. İslam Memiş, yazısında şu tahminlerine yer verdi:
"Fed nedenli yükselişler kaçınılmaz. Beraberinde fırsatlar yok değil."
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