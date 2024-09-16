Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması: Kalıcı Düşüş Başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması: Kalıcı Düşüş Başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 'Enflasyonda kalıcı düşüş başladı. Desenflasyon başladı, enflasyonda bilirli bir kalıcı düşüşün içindeyiz' dedi. Şimşek, yeni vergi iddialarına da açıklık getirdi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk'te Hande Fırat ve Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.
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Enflasyonla ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, şunları söyledi:
"Cari açığı 19 milyar dolar civarına indirdik"
"Enflasyonda kalıcı düşüş başladı"
"Sabra ve zaman ihtiyacımız var."
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"İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
"KDV oranlarını artırmayı düşünmüyoruz"
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Enflasyon 2025 yılında %200 Olacak , Dolar 100 Lira olacak