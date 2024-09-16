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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması: Kalıcı Düşüş Başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması: Kalıcı Düşüş Başladı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 23:15

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 'Enflasyonda kalıcı düşüş başladı. Desenflasyon başladı, enflasyonda bilirli bir kalıcı düşüşün içindeyiz' dedi. Şimşek, yeni vergi iddialarına da açıklık getirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk'te Hande Fırat ve Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk'te Hande Fırat ve Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Enflasyonla ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, şunları söyledi:

Enflasyonla ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, şunları söyledi:

"Cari açığı 19 milyar dolar civarına indirdik"

"Cari açığı 19 milyar dolar civarına indirdik"

'Birincil önceliğimiz ülkenin dış kırılganlığını azaltmak. Geçen sene mayıs ayı itibarıyla 57 milyar dolarlık cari açığımız vardı. Cari açığı 19 milyar dolar civarına indirdik. Çok önemli bir kazanım. Cari açığı önemli ölçüde azalttık. Uluslararası rezervlerimiz bugün itibarıyla 147 milyar dolar civarına çıktı. 153 milyar dolar üzerinde rezerv olacak. Net rezervlerimiz 78 milyar dolar iyileşti. Yaklaşık 90 milyar dolar üzerinde cuma günü itibarıyla iyileşme var. Bu da kırılganlığımızı azalttı. Ülkemizin uluslararası rezervleri arttı.'

"Enflasyonda kalıcı düşüş başladı"

"Enflasyonda kalıcı düşüş başladı"

'Enflasyonda kalıcı düşüş başladı. Desenflasyon başladı, enflasyonda bilirli bir kalıcı düşüşün içindeyiz. Gelecek yılın sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indirebileceğimize samimi şekilde inanıyorum.'

"Sabra ve zaman ihtiyacımız var."

"Sabra ve zaman ihtiyacımız var."

'Örneğin konut arzını artıracağız. Deprem bölgesinde bu sene 201 bin konut teslim edilecek. Gelecek sene 250 bin ilave konut sunulacak. İstanbul'da da konut arzını artıracak programlar var. Hizmetteki düşüş daha da belirgin şekilde hissedilecek. Mal enflasyonunda çok büyük bir eşiği aşmak üzereyiz. Hizmet enflasyonu da düşecek. Zamana ihtiyacımız var, sabır gerekiyor. Biz bir şok terapi uygulamadık. O seçeneğin doğru olmadığını gördük. Bizim buradaki maksadımız, biz hayat pahalılığını kabul ediyoruz ve ilk yıl makro istikrarı öncelediğimizi söylüyorum. Rezerv bir sorun olmaktan çıkmıştır. Büyük riskleri azalttık. Sabra ve zaman ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın da desteği tam.'

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"İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"

"İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"

Bakan Şimşek istifa iddialarının bir maliyetinin olup olmadığının sorulması üzerine ise şu cevabı verdi:

Maliyeti çok büyük. Ağustosun başında Japonya kaynaklı küçük bir türbülans yaşandı. Japonlar yen borçlanmıştı faizi düşük diye. Dolara çevirmişlerdi, gitmişler Amerikan hisseleri almışlar. ABD'de bir takım veriler çıkıp, 'acaba resesyon olur mu' endişesi baş gösterince; bu arada Japon Merkez Bankası ufak bir faiz artışına gitti. Yen de değerlendi. Bunlar bu yeni açığa satmışlar. Tekrar yene dönmek zorunda kaldılar, orada bir türbülans yaşandı. Bu arada bu ağustosun başı. Bize etkisi sınırlı oldu.

Mesela bu asılsız iddialar sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu. Özellikle offshore, yani dışarıdan kaynak; çünkü onlar tedirgin oldular. Şimdi dolayısıyla bu tedirginliklerin, belirsizliklerin, bu tür iddiaların maalesef maliyeti var. Memlekete maliyeti var. Önce tabii ki yalanlandı dezenformasyon birimi tarafından. Biz de 'herhalde tamam' dedik. Ona rağmen maalesef bu dedikodular devam etti ve dışarıya bir şekilde servis edildi. Programa yönelik bir çaba olduğu düşüncesindeyim. Kim bunu yayıyorsa içeriden dışarıdan bilmiyorum; memlekete iyilik yapmadığı çok net. Çünkü bu program ekip işi ama dışarıda bizimle bir miktar daha ilişkilendiriliyor. Biraz onun üzerinden gidiliyor. Kişisel anlamda da üzerimize o kadar gidiyorlar ki anlamlandırmakta zorlanıyorum.'

"KDV oranlarını artırmayı düşünmüyoruz"

"KDV oranlarını artırmayı düşünmüyoruz"

'İndirimli oranları gözden geçireceğiz, etkinlik açısından, verimlilik açısından. Dolayısıyla o husus bir kenara, genel KDV oranlarında artış gündemimizde yok. İki, kurumlar vergisinde bir artış gündemimizde yok. Gelir vergisi dilimlerine ilişkin bir artış gündemimizde yok.

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