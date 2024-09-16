Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Schengen Açıklaması: Türklere Vize Sürecini Etkilemeyecek

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Schengen Açıklaması: Türklere Vize Sürecini Etkilemeyecek

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 20:04

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, geçici olarak uygulanacak sınır kontrollerinin güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanmasını hedeflediğini belirterek, Türkiye için vize verme sürecinin normal bir şekilde işlemeye devam edeceğini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Almanya, geçtiğimiz günlerde güvenlik ve göç politikası nedenleriyle kara sınırlarındaki kontrolleri artırma kararı almıştı.

Almanya, geçtiğimiz günlerde güvenlik ve göç politikası nedenleriyle kara sınırlarındaki kontrolleri artırma kararı almıştı.

Karar sonrası, Türk vatandaşlarının Almanya'ya seyahat etmesinin daha da zorlaşacağı iddia edilmişti. İddia, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı.

Karar sonrası, Türk vatandaşlarının Almanya'ya seyahat etmesinin daha da zorlaşacağı iddia edilmişti. İddia, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden de konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Açıklamada "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden de konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Açıklamada "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın tamamı 👇

Açıklamanın tamamı 👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Purple Liebe

Normal dedikleri ne acaba, zaten 5 kişiden 4 üne vermiyorlar.