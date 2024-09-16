Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Schengen Açıklaması: Türklere Vize Sürecini Etkilemeyecek
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Schengen Açıklaması: Türklere Vize Sürecini Etkilemeyecek
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Almanya, geçtiğimiz günlerde güvenlik ve göç politikası nedenleriyle kara sınırlarındaki kontrolleri artırma kararı almıştı.
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Karar sonrası, Türk vatandaşlarının Almanya'ya seyahat etmesinin daha da zorlaşacağı iddia edilmişti. İddia, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı.
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden de konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Açıklamada "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." ifadesi kullanıldı.
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Normal dedikleri ne acaba, zaten 5 kişiden 4 üne vermiyorlar.