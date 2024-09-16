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Narin'in Gözaltında Olmayan Tek Abisi Baran Güran, Diyarbakır Barosu'ndan Hukuki Yardım İstedi!

Narin'in Gözaltında Olmayan Tek Abisi Baran Güran, Diyarbakır Barosu'ndan Hukuki Yardım İstedi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
16.09.2024 - 19:52

Halk TV muhabiri Ferit Demir'in haberine göre, Narin'in gözaltına alınmayan tek abisi olan Baran Güran Diyarbakır Barosu'ndan hukuki yardım istedi.

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Katledilerek öldürülen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran'ın soruşturmasına devam ediliyor.

Katledilerek öldürülen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran'ın soruşturmasına devam ediliyor.

Kaybolmasının üstünden geçen 19 günün ardından cansız bedenine ulaşılan Narin'in annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran ve amcası Salim Güran'ın da dahil olduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

Kaybolmasının üstünden geçen 19 günün ardından cansız bedenine ulaşılan Narin'in annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran ve amcası Salim Güran'ın da dahil olduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

Davayı başından beri yakından takip eden Ferit Demir'in haberine göre, Narin'in gözaltına alınmayan tek abisi olan Baran Güran Diyarbakır Barosu'ndan hukuki yardım talebinde bulundu.

Davayı başından beri yakından takip eden Ferit Demir'in haberine göre, Narin'in gözaltına alınmayan tek abisi olan Baran Güran Diyarbakır Barosu'ndan hukuki yardım talebinde bulundu.

Baran Güran'ın barodan şu ifadelerle yardım istediği öğrenildi.

Baran Güran'ın barodan şu ifadelerle yardım istediği öğrenildi.

'Fail ya da faillerin kim olduğuna ve yakınlık derecesine bakılmaksızın kardeşim Narin'in öldürülmesi ve cenazesinin kaybettirilmesiyle ilgili bir bilgi sahibi olup da soruşturma makamlarına gerekli beyanlarda bulunmayan tüm sorumluların tespit edilerek cezalandırılması ve adaletin sağlanması için Diyarbakır Barosu'ndan hukuki yardım talep ediyorum.'

Ayrıca soruşturma kapsamında, amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıca soruşturma kapsamında, amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

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