Narin'in Gözaltında Olmayan Tek Abisi Baran Güran, Diyarbakır Barosu'ndan Hukuki Yardım İstedi!

'Fail ya da faillerin kim olduğuna ve yakınlık derecesine bakılmaksızın kardeşim Narin'in öldürülmesi ve cenazesinin kaybettirilmesiyle ilgili bir bilgi sahibi olup da soruşturma makamlarına gerekli beyanlarda bulunmayan tüm sorumluların tespit edilerek cezalandırılması ve adaletin sağlanması için Diyarbakır Barosu'ndan hukuki yardım talep ediyorum.'