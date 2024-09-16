Narin'in Gözaltında Olmayan Tek Abisi Baran Güran, Diyarbakır Barosu'ndan Hukuki Yardım İstedi!
Narin'in Gözaltında Olmayan Tek Abisi Baran Güran, Diyarbakır Barosu'ndan Hukuki Yardım İstedi!
Halk TV muhabiri Ferit Demir'in haberine göre, Narin'in gözaltına alınmayan tek abisi olan Baran Güran Diyarbakır Barosu'ndan hukuki yardım istedi.
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Katledilerek öldürülen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran'ın soruşturmasına devam ediliyor.
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Kaybolmasının üstünden geçen 19 günün ardından cansız bedenine ulaşılan Narin'in annesi Yüksel Güran, abisi Enes Güran ve amcası Salim Güran'ın da dahil olduğu 11 kişi tutuklanmıştı.
Davayı başından beri yakından takip eden Ferit Demir'in haberine göre, Narin'in gözaltına alınmayan tek abisi olan Baran Güran Diyarbakır Barosu'ndan hukuki yardım talebinde bulundu.
Baran Güran'ın barodan şu ifadelerle yardım istediği öğrenildi.
Ayrıca soruşturma kapsamında, amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın yeniden gözaltına alındığı bildirildi.
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