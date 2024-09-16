8 Yaşındaki Narin Güran Cinayetinden Sonra Instagram'da Viral Olan Paylaşım!
8 Yaşındaki Narin Güran Cinayetinden Sonra Instagram'da Viral Olan Paylaşım!
Türkiye, 21 Ağustos'tan bu yana kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin'in üzücü haberini aldı. Çocuğun cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından Tavşantepe Mahallesi'ne 2-3 kilometre uzaklıkta bulunan Eğerturmaz Deresi'nde bulundu. Olayın ardından katil ya da katillerin bulunması yürütülen soruşturma devam ederken, sosyal medyada kadın ve çocuk cinayetlerine yönelik tepkiler giderek artıyor.
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Türkiye’de kadın ve çocuk cinayetleri dur durak bilmiyor. Diyarbakır’da, Kuran kursundan çıktıktan sonra eve gitmek üzere olan 8 yaşındaki küçük Narin’in kaybolduğu haberi büyük bir endişeye yol açmıştı.
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19 gün süren bekleyişin ardından Narin’in cansız bedeni bulundu ve acı haber tüm ülkeyi sarstı. Şu an gözler, Narin’in katil ya da katillerine çevrilmiş durumda.
Soruşturma hala devam ettiği için, küçük kızın kim veya kimler tarafından, ne sebeple öldürüldüğü henüz açıklanmadı.
Sosyal medyada, Narin’in kaybolduğu süreçte herkes onun bulunması için yoğun bir çaba göstermişti. Ancak ölüm haberi ortaya çıktığında, tepkiler daha da büyüyerek çığ gibi bir hal aldı.
Kadın ve çocuk cinayetlerine karşı tepkiler hala devam ediyor. Son olarak, Instagram'da yapılan bir paylaşım, birçok kişinin içindeki duyguları dile getirdi ve bu trajik olayın ardından tepkilerin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
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İşte tüyleri diken diken eden o paylaşım:
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