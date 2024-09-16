8 Yaşındaki Narin Güran Cinayetinden Sonra Instagram'da Viral Olan Paylaşım!

Türkiye, 21 Ağustos'tan bu yana kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin'in üzücü haberini aldı. Çocuğun cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından Tavşantepe Mahallesi'ne 2-3 kilometre uzaklıkta bulunan Eğerturmaz Deresi'nde bulundu. Olayın ardından katil ya da katillerin bulunması yürütülen soruşturma devam ederken, sosyal medyada kadın ve çocuk cinayetlerine yönelik tepkiler giderek artıyor.