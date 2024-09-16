Yıldıray Oğur Kendisine Ulaşan Mektubu Yayınladı, 'Köy Masum Olabilir mi?' Dedi

'Ya peki şu anda bu cinayetin aydınlanması önündeki en büyük engel, köylülerin sessizliği değil de geri kalan herkesin gürültüsüyse? Bu saatten sonra katil Güran ailesinden biri çıkmazsa, şartlandırılan milyonlarca insan buna nasıl ikna olacak? Peki bütün bu önyargılar, sızıntılar, suçlamalar katile yardım ediyor olabilir mi?'