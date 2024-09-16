Yıldıray Oğur Kendisine Ulaşan Mektubu Yayınladı, 'Köy Masum Olabilir mi?' Dedi
Yıldıray Oğur Kendisine Ulaşan Mektubu Yayınladı, 'Köy Masum Olabilir mi?' Dedi
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra 19 gün sonunda vahşice öldürüldüğü anlaşılan Narin için kamuoyunda 'tahminler', 'ihtimaller', duyumlar ve dedikodular sürekli gündemde. Ne için öldürüldüğü, nasıl öldürüldüğü soruları halen yanıtsız kalırken, Karar yazarı Yıldıray Oğur, kendisine gelen bir mektupla Tavşantepe köyünü savundu.
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"Tavşantepe Köyü masum olabilir mi?" başlıklı bir yazı yazan Yıldıray Oğur, Fransa'dan kendisine gönderilen Miham Akkul imzalı mektubu yayınladı.
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Soruşturma üzerinde büyük bir toplum baskısı olduğunu ve televizyonlarda sürekli bu konu üzerinde durulduğunu söyleyen Oğur şunları yazdı:
Oğur, "Galiba şu anda soruşturmanın önündeki en büyük engel günlerdir televizyonlardan yayılan kültürel önyargılar, ideolojik propaganda, siyasi hesaplaşmayla dolu bu kanaat çöplüğü" dedi.
Fransa’da yüksek lisans yapan, mahalleyle ve aileyle bir yakınlığı olmayan Diyarbakırlı Miham Akkul isimli bir okurunun mektubu üzerine düşüncelerini paylaşan Oğur, Tavşantepe'nin masum olabileceğini ima etti.
Akkul'a göre; Narin'in amcası Salim Güran'a yönelik en güçlü delilin şüpheli olduğu iddia ediliyor. Akkul, Salim Güran'ın, yanında çalışan R.A. ile Narin'in kaybolduğu gün yaptığı telefon görüşmesindeki "Daha ölmemiş" ifadesinin Kürtçe'den Türkçe'ye yanlış çevrilmiş olabileceğini savundu.
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Oğur köşesine taşıdığı mektupta Kürtçe çelişki kısmını da mektuptan olduğu gibi aktardı. Salim Güran da o konuşmayı, " trafonun elektriğini bazen kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. Olay günü de o aleti R.A.’ya bırakmış olduğum taş dibinden alması için aradım" demişti. Kürtçe çelişki denen kısım mektupta şu şekilde geçiyor:
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