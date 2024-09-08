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Kayıp Narin'in Cansız Bedeninin Bulunmasından Sonra Ünlülerden Gelen Acı ve Sert Tepkiler!

Kayıp Narin'in Cansız Bedeninin Bulunmasından Sonra Ünlülerden Gelen Acı ve Sert Tepkiler!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.09.2024 - 12:38

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bugün bir dere kenarında bulundu. 19. günde gelen acı haber milyonları yıktı adeta. Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu acı haber sonrası ünlü isimler de paylaşımlarıyla olanlara sessiz kalmadılar.

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Gülben Ergen:

Gülben Ergen:

Hadise:

Hadise:

Yasemin Tatlıses:

Yasemin Tatlıses:

Doğa Rutkay:

Doğa Rutkay:

Gamze Erçel:

Gamze Erçel:
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İlayda Alişan:

İlayda Alişan:

Ebru Gündeş:

Ebru Gündeş:

Demet Özdemir:

Demet Özdemir:

Müjde Uzman:

Müjde Uzman:

Armağan Çağlayan:

Armağan Çağlayan:
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Hazal Subaşı:

Hazal Subaşı:

Yeşim Salkım:

Nebahat Çehre:

Nebahat Çehre:

Hande Erçel:

Hande Erçel:

Hatice:

Hatice:
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Bergüzar Korel:

Bergüzar Korel:

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