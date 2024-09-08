Kayıp Narin'in Cansız Bedeninin Bulunmasından Sonra Ünlülerden Gelen Acı ve Sert Tepkiler!

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bugün bir dere kenarında bulundu. 19. günde gelen acı haber milyonları yıktı adeta. Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu acı haber sonrası ünlü isimler de paylaşımlarıyla olanlara sessiz kalmadılar.