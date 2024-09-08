Kayıp Narin'in Cansız Bedeninin Bulunmasından Sonra Ünlülerden Gelen Acı ve Sert Tepkiler!
Kayıp Narin'in Cansız Bedeninin Bulunmasından Sonra Ünlülerden Gelen Acı ve Sert Tepkiler!
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bugün bir dere kenarında bulundu. 19. günde gelen acı haber milyonları yıktı adeta. Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu acı haber sonrası ünlü isimler de paylaşımlarıyla olanlara sessiz kalmadılar.
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Gülben Ergen:
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Hadise:
Yasemin Tatlıses:
Doğa Rutkay:
Gamze Erçel:
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İlayda Alişan:
Ebru Gündeş:
Demet Özdemir:
Müjde Uzman:
Armağan Çağlayan:
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Hazal Subaşı:
Nebahat Çehre:
Hande Erçel:
Hatice:
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Bergüzar Korel:
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