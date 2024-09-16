Narin Güran'ın Ölümünün Ardından Yapılan Komplo Teorisine Tepki Yağdı
Narin Güran'ın Ölümünün Ardından Yapılan Komplo Teorisine Tepki Yağdı
Üzerinden üç hafta geçmesine rağmen Narin Güran'ın cinayeti tam olarak aydınlatılamadı. Sorgular, deliller, konuşma kayıtları derken Narin hakkında komplo teorileri de dolaşmaya başladı. Bir X (Twitter) kullanıcısı da Narin'in ölümünü bir kitaba bağlayınca büyük tepki çekti.
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Referans aldığı kitabın ismi ise Tavşantepe.
Hatta bir hesapla 21 günü köyün bağlı olduğu Diyarbakır'ın plaka numarasıyla ilişkilendirildi.
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