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Narin Güran'ın Ölümünün Ardından Yapılan Komplo Teorisine Tepki Yağdı

Narin Güran'ın Ölümünün Ardından Yapılan Komplo Teorisine Tepki Yağdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.09.2024 - 16:57

Üzerinden üç hafta geçmesine rağmen Narin Güran'ın cinayeti tam olarak aydınlatılamadı. Sorgular, deliller, konuşma kayıtları derken Narin hakkında komplo teorileri de dolaşmaya başladı. Bir X (Twitter) kullanıcısı da Narin'in ölümünü bir kitaba bağlayınca büyük tepki çekti.

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Paylaşım şöyle...

Paylaşım şöyle...
twitter.com

Referans aldığı kitabın ismi ise Tavşantepe.

Referans aldığı kitabın ismi ise Tavşantepe.
twitter.com

Hatta bir hesapla 21 günü köyün bağlı olduğu Diyarbakır'ın plaka numarasıyla ilişkilendirildi.

Hatta bir hesapla 21 günü köyün bağlı olduğu Diyarbakır'ın plaka numarasıyla ilişkilendirildi.
twitter.com

Tepkiler şöyle 👇

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