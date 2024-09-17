İkinci El Araç Alışverişinde 'Güvenli Ödeme Sistemi' Dönemi Başlıyor
İkinci El Araç Alışverişinde 'Güvenli Ödeme Sistemi' Dönemi Başlıyor
İkinci el araç satış işlemlerinde ödeme bekleme, ödeme yapma sürecinde yaşanan sıkıntılar ve dolandırıcılık şüphelerinin ardından Ticaret Bakanlığı yeni bir sisteme geçileceğini duyurdu.
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Araç alanlar için noterlerde sorulan, "Ödemenizi aldınız mı?" sorusu artık tarihe karışıyor. Araç alış satışını yapan kişiler arasında zaman zaman tartışmaya neden olan bu bekleme süreleri tarih oluyor.
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Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliği ile hayata geçirilen yeni sistemin adı Güvenli Ödeme Sistemi oldu. Bu sistemle dolandırıcılıkların da önüne geçilmesi bekleniyor.
"Para gönderildi ama hesabıma geçmedi" cümlesini bitiren sistemde işleyişse çok basit olacak.
Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medyada yayınladığı bilgilendirme şu şekilde:
Satışı yapan kişi güvenli ödeme sistemini başlatıyor. Alıcı kişi ilgili referans numarasıyla aracı kuruma ödemeyi yapıyor. Satış onaylanır onaylanmaz da aracı kurumdaki para satıcının hesabına geçiyor
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Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı video şu şekilde:
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