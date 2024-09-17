Narin'le İlgili Soruşturmada İmamın Gözaltı Nedeni Belli Oldu: Konuşmasınlar Diye Kur'an'a El Bastırmış
Narin'le İlgili Soruşturmada İmamın Gözaltı Nedeni Belli Oldu: Konuşmasınlar Diye Kur'an'a El Bastırmış
Narin'in katledilişiyle ilgili tüm köyün el birliği içinde suskunluğa gömüldüğü ve iş birliği yaptığına dair ihtimaller giderek güçleniyor. Son olarak imam R.K'nın da gözaltına alındığı biliniyordu. Sebebi merak edilen konuyla ilgili Halk Tv'de yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Amcası, annesi, abisi tutuklanan Narin için yürütülen soruşturmada her gün farklı bir acı gerçek ortaya çıkıyor.
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Kaybolmasının ardından 19. günde cansız bedeni bulunan Narin için yürütülen soruşturmada tüm aile üyelerinin yanı sıra köyün imamı da gözaltına alınmıştı.
İmam R.K'nın neden gözaltına alındığı merak konusu olurken konuya dair bir açıklama yapılmamıştı. halktv.com.tr ise konuyla ilgili önemli bir bilgiye ulaştı.
İddiaya göre amca Salim Güran, Narin'in ölümünün ardından tüm aileyi bir araya topladı ve kimsenin bir şey söylememesi için yemin ettirdi. Bu yeminde köyün imamı da bulundu ve aile üyelerine Kur'an'a el bastırdı. Bu sebeple imam da gözaltına alındı.
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