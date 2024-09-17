Narin'le İlgili Soruşturmada İmamın Gözaltı Nedeni Belli Oldu: Konuşmasınlar Diye Kur'an'a El Bastırmış

Narin'in katledilişiyle ilgili tüm köyün el birliği içinde suskunluğa gömüldüğü ve iş birliği yaptığına dair ihtimaller giderek güçleniyor. Son olarak imam R.K'nın da gözaltına alındığı biliniyordu. Sebebi merak edilen konuyla ilgili Halk Tv'de yeni bir iddia ortaya atıldı.