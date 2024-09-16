Yapılan Zammı Beğenmeyen Çalışan Tazminatsız Çıkarıldı, Anayasa Mahkemesi Tazminata Hükmetti
Yapılan Zammı Beğenmeyen Çalışan Tazminatsız Çıkarıldı, Anayasa Mahkemesi Tazminata Hükmetti
Maaşına yapılan yıllık 5,3 oranındaki zammı beğenmeyen çalışan mail atarak İnsan Kaynaklarına zam oranını iade edeceğini söyledi. Mail sonrasında tazminatsız olarak işten atıldı.
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Maaşına yapılan yıllık %5,3 oranındaki zammı yeterli bulmayan Serap Aslan A., yöneticilerine gönderdiği e-postada, "Bana verilen zam oranını zarf içinde insan kaynaklarına iade ediyorum. Bu oranı kim ya da kimler belirlediyse aralarında paylaşsınlar" ifadelerini kullandı.
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Bu mail Serap Aslan A. için işten kovulma nedeni oldu. Çalışan tazminatsız olarak iş akdinin haksız feshedildiğini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine karar verilmesi talebiyle Çatalca 1. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı.
Mahkeme, atılan mailin işveren vekillerinin onur ve saygınlığına zarar verebilecek örtülü hakaret niteliği taşıdığına hükmederek tazminatsız işten çıkarılmayı uygun buldu.
Konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan Serap Aslan A. manevi tazminat kazandı. Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi, başvurucuya, 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
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