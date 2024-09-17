İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebekle İlgili Yeni Gelişme: 2 Buçuk Ay Önce Cezaevinden Tahliye Olmuş
İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebekle İlgili Yeni Gelişme: 2 Buçuk Ay Önce Cezaevinden Tahliye Olmuş
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran olayından sonra Tekirdağ'da korkunç bir olay yaşandı. 2 yaşındaki Sıla isimli bebek, cinsel istismara ve şiddete maruz kaldı. Bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edilirken, yeni bir gelişme yaşandı. Anne Bakiye Y'nin 'uyuşturucu kullanmak veya satmak' suçundan tutuklandığı cezaevinden 2 ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı.
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Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayda anne de dahil 5 kişi tutuklandı.
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Sıla bebeğin şiddete ve cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin basın açıklaması yapan Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, "Ayın 8'inde meydana gelen son uyanmama olayında hastaneye başvuruluyor ve hastanede çocuğun cinsel istismara uğradığına dair çok ciddi bulgular, vücudunda yara izleri tespit edilmesi üzerine durum derhal soruşturma makamlarına aksettiriliyor. Ancak ifade etmek gerekir ki bu tespitler daha yapılmadan önce karar makamı çocuğun koruma altına alınması için bir karar veriyor. Başhekimle görüşmemde çocuğumuzun durumunun şu aşamada kötü, stabil olduğu bilgisini aldım. Beyin kanaması etkileri birden fazla yerde meydana geldiğinden bebeğimiz travmayla karşı karşıya” dedi.
Olaya ilişkin anneyi işaret eden Başkan Egemen Gürcün, "2 Eylül'de anne Bakiye Y, çocuğu Sıla Y.'yi düştüğü gerekçesiyle hastaneye getiriyor, şikayetçi oluyor. Ancak şikayet ettikten 3 gün sonra şikayet ettiği kişinin yaşadığı eve evladını yine teslim ediyor. Bu anlamıyla aslında çocuğunun başına gelenleri tespit etmesinden ve bu başına gelen olaylardan dolayı büyük bir üzüntü ve gerekli soruşturma yürütülmesi için suç duyurusunda bulunmak üzere adli makamlara başvurmak yerine çocuğu üzerine elde ettiği bulguları gizleyerek ayın 8'ine kadar evladını hastaneye götürmeyen bir anneden bahsediyoruz" diye konuştu.
"Cinsel istismarın vuku bulduğu sırada evde başka çocukların da olduğu ve çok yaşlı bir babaannenin bulunduğunu biliyoruz'' diyen Başkan Egemen Gürcün, sözlerine şöyle devam etti: ''İki suça sürüklenen çocuğun kapıyı kapatarak, bebeğin üzerinde bu elim filli gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Savcılık makamları tüm dijital verilere el koymuş durumda, bunlar inceleniyor.''
Cinsel istismara uğrayan bebeğin annesinin 2 ay önce ‘uyuşturucu kullanmak ya da satmak' suçundan cezaevinden tahliye edildiği ortaya çıktı. Son olarak Başkan Egemen Gürcün, ''‘Uyuşturucu kullanmak ya da satmak' suçlamasıyla gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Tutuklandığı süre boyunca çocuklarına teyzeleri göz kulak oluyor. Ancak çıkar çıkmaz tekrar çocuklarını alıyor. Ve sonrasında şüphelilerden birinin evi olan kişinin evinde barınıyor. Ve bu sırada çocuğunu karşı komşudaki eve bırakıyor. Olayın oluş şekli bu şekilde. Yetişkin şüphelilerin her ikisi de cinsel istismara uğrayan çocuğun baba veya üvey babası değil. Burada Bakiye Y.'nin medeni hali evli. Ancak 4-5 yıldır evli olduğu kişi ile görüşmüyor. Çocuğun biyolojik babası başka bir ilde yaşıyor ve çocuğunu kabul etmemekte” diye belirtti.
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