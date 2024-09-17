İstismara Uğrayan 2 Yaşındaki Sıla Bebekle İlgili Yeni Gelişme: 2 Buçuk Ay Önce Cezaevinden Tahliye Olmuş

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran olayından sonra Tekirdağ'da korkunç bir olay yaşandı. 2 yaşındaki Sıla isimli bebek, cinsel istismara ve şiddete maruz kaldı. Bebeğin vücudunda 42 diş izi tespit edilirken, yeni bir gelişme yaşandı. Anne Bakiye Y'nin 'uyuşturucu kullanmak veya satmak' suçundan tutuklandığı cezaevinden 2 ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı.