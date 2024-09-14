Salim Güran'ın Eşi İlk Kez Konuştu: ''Her Şeyi Anlat Dedim, Beni Dinlemedi''
Salim Güran'ın Eşi İlk Kez Konuştu: ''Her Şeyi Anlat Dedim, Beni Dinlemedi''
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre, Tutuklu yargılanan amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran, çocukları ile birlikte cezaevine gittiğini ve eşine ''Her şeyi anlat'' dediğini açıkladı.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma sürüyor.
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Herkesin konuştuğu cinayette sonuca az kaldı. Sır perdesinin yavaş yavaş aralandığı olayda yeni bir gelişme yaşandı. Narin'in amcası Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesi ortaya çıktı.
Melek Güran'ın ifadesinde "Saat 14:30'da eve geldik. Eşim yemeğini yiyip evde biraz dinlendikten sonra tarlaya çıkıyorum diyerek evden çıktı. Sonra bizde akşam yemeğini hazırlayıp kapının önüne oturduk. Hava karardıktan sonra eve gittik. Sonra Narin'in kaybolduğunu öğrendik. Narin'in annesi Yüksel kapımıza gelmesiyle olaydan haberdar olduk. Alışverişten sonra hiç evden ayrılmadık" dediği görüldü.
Çocukları ile birlikte eşi Salim Güran'ı görmeye cezaevine giden Melek Güran, her şeyi anlatması için eşini ikna etmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu söyledi. "Eşim tutuklandıktan sonra ben, kızım İlayda, oğlum Devran ve kayınbiraderim Ömer Faruk Güran ile beraber eşimi cezaevine ziyarete gittim. Kendisine bildiklerini anlatmasını söyledim'' diyen Melek Güran, son olarak sözlerine şöyle devam etti:
''Bir şey saklamama konusunda ikna etmeye çalıştım. Kendisi bunun bir iftira olduğunu söyledi. Nevzat ve Salim her zaman birlikte gezerler. Sık sık görüşürlerdi. Dost olduklarını biliyorum. Eşimin Arif'e karşı bir kin kıskançlığı yoktu. Aralarında husumet de yoktu. Eşim neden Narin'e böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Narin'in araç içerisinde DNA'sının bulunması ile ilgili bilgim yok. Bu araç içerisinde yapılan incelemede Narin'e ait DNA profili tespit edilmiş. Narin'in kaybolduğu gün de aracı eşim Salim kullandı. Gün boyu araç eşim Salim'deydi. Narin'de 8 yaşında olduğundan ve araba süremeyeceğinden dolayı eşim Salim Güran'dan şüphelendim. Zaten eşim bu sebeple tutuklandı."
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Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 10 kişi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.
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