Salim Güran'ın Eşi İlk Kez Konuştu: ''Her Şeyi Anlat Dedim, Beni Dinlemedi''

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre, Tutuklu yargılanan amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran, çocukları ile birlikte cezaevine gittiğini ve eşine ''Her şeyi anlat'' dediğini açıkladı.