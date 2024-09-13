Narin Cinayetinde O İsim İlk Kez Gözaltına Alındı: İfadelerde Sıkça Adı Geçiyordu!
Narin Cinayetinde O İsim İlk Kez Gözaltına Alındı: İfadelerde Sıkça Adı Geçiyordu!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. İfadelerde sıkça adı geçen Narin Güran'ın amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran gözaltına alındı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti.
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Narin'in cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. 8 yaşındaki Narin Güran, gözyaşları içinde köyünde toprağa verildi.
8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma sürüyor.
Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. "Kasten adam öldürmeye iştirak etmek” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıkmıştı.
Soruşturmada alınan ifadelerde sıkça adı geçen Narin Güran'ın tutuklanan amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilk kez gözaltına alındı.
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