Narin'in Tutuklanan Ağabeyi Enes Güran'ın İfadesi Ortaya Çıktı: ''Para İçin Yapabilir''

'Kardeşim Narin'i eğer belirtilen şekilde Nevzat bulunan yere bıraktıysa bunu ancak Nevzat'a tehditle, para teklif ederek yapılabileceğini düşünüyorum çünkü Nevzat ekonomik durum itibarıyla da güçsüz ve sönük bir kişiliktir. Kendisine böyle bir olayda para teklif edilse ya da para için yapabilir, ailesiyle tehdit edilse köyde çok fazla gücü olmadığı ve dediğim gibi sönük bir karakter olduğundan korkarak yapmış olabilir.'Narin'i arama çalışmaları esnasındaki süreçte Nevzat sadece bir kez kısa süreli camide yanımıza geldi. Nevzat'ın ailesinden sadece İbrahim ile Hekim Bahtiyar isimli kişiler dışında gelen olmadı. İbrahim Bahtiyar ağabeyim Baran'ın en yakın arkadaşıdır. O da Narin'in kaybolduğu 3 gün gelmişti. Sonradan düşündüğümde bu duruma biraz şaşırmıştım ancak neden geç geldiğini olay tarihinde Diyarbakır dışında olup olmadığını tam olarak bilmiyorum.'