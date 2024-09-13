Narin'in Tutuklanan Ağabeyi Enes Güran'ın İfadesi Ortaya Çıktı: ''Para İçin Yapabilir''
Narin'in Tutuklanan Ağabeyi Enes Güran'ın İfadesi Ortaya Çıktı: ''Para İçin Yapabilir''
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde tutuklanan Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Güran'ın ifadesinde 'Ben olay günü Malatya'dan geldim. Akşam saat 19.11'de annem Narin nerede deyince kaybolduğunu fark ettik. üzüntüden kendime yumruk attım. Kolumu üzüntüden ısırdım Arama çalışmaları sırasında kimseden bir şey duymadım. Narin'i çok severdim ' dediği görüldü.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma sürüyor.
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Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
"Kasten adam öldürmeye iştirak etmek” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın, savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.
"Ben aslında Malatya'da yaşıyorum. Ağabeyim askere gidecek diye köye geldim. Geç saatte geldim. Sabah kahvaltı yaptık. Narin öğlen camiye gitmek üzere ayrıldı. Ben de çok yorgundum uyudum. Bir ara bir arkadaşım aradı, yarı uykulu konuştum tekrar uyudum. 16.00'a kadar uyudum" diyen ağabey Enes Güran, sözlerine şöyle devam etti:
"Dışarı çıktım. Akşama eve geldiğimde 19.11'de annem Narin nerede dedi. Bilmiyorum dedim. 16.00'da uyandığımda annem evdeydi, yanında komşumuz vardı. Ama annemin kaçta eve geldiğini uyuduğum için hatırlamıyorum. Ben kardeşimi çok severdim. Kimse ile husumetimiz yok. Kimin neden böyle bir eylemde bulunacağını anlamıyorum. Narin'i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım. Kolumu üzüntüden ısırdım. Sonra adli tıpa götürüldüğümde küçük çizikler de olduğunu fark edince, mısır koçanları tarafından olabileceğini fark ettim."
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İtirafçı olan ve tutuklu yargılanan Nevzat Bahtiyar'a ilişkin Enes Güran dikkat çeken ifadeler kullandı:
Amcası Salim Güran hakkında konuşan Enes Güran, "Ben Salim Güran'ın neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum ancak Salim Güran, Nevzat'ı bana ifadede okuduğunuz şekilde tehdit etmiş ise ve para teklif etmiş ise Nevzat, Salim'in dediğini sorgulamayacak şekilde korkak bir insandır. Nevzat'ın da Salim Güran'ın da kardeşime böyle bir zarar vermesini gerektirecek hiçbir ciddi husumetimiz yoktur" dedi.
Son olarak vücudundaki izlere ilişkin açıklamalarda bulunan Enes Güran, "Benim vücudumdaki izler yukarıda anlattığım şekilde olmuştur. Narin benim en sevdiğim kardeşimdir. Ben ona kesinlikle hiçbir kötülük yapmadım. Narin'i öldürmedim. Kesinlikle herhangi bir istismar eyleminde bulunmadım. Narin kaybolduktan sonra köyde bu konuyla alakalı bir aile meclisi toplandığını, bir karar alındığını da kesinlikle görmedim" diye belirtti.
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