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12 Saat Süren Sorgu Tamamlandı: Narin Güran Cinayetinde Gözaltına Alınan 22 Şüpheli Hakimliğe Sevk Edildi

12 Saat Süren Sorgu Tamamlandı: Narin Güran Cinayetinde Gözaltına Alınan 22 Şüpheli Hakimliğe Sevk Edildi

Diyarbakır
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.09.2024 - 20:30

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltında alınan 22 kişinin sorgusu tamamlandı. 12 saat süren sorgu sonrası şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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gamzeeee

yav göz altına alınanlar çoğaldı siz hala bulmmadiniz kim yaptığını....

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