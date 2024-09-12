12 Saat Süren Sorgu Tamamlandı: Narin Güran Cinayetinde Gözaltına Alınan 22 Şüpheli Hakimliğe Sevk Edildi
12 Saat Süren Sorgu Tamamlandı: Narin Güran Cinayetinde Gözaltına Alınan 22 Şüpheli Hakimliğe Sevk Edildi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltında alınan 22 kişinin sorgusu tamamlandı. 12 saat süren sorgu sonrası şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
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yav göz altına alınanlar çoğaldı siz hala bulmmadiniz kim yaptığını....
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