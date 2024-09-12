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Feci Kaza: Metrobüsün Tekerleri Fırladı

Feci Kaza: Metrobüsün Tekerleri Fırladı

Kaza Metrobüs
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.09.2024 - 20:22

Harekete halinde olan metrobüsün tekerleri fırladı. Yaşanan kaza herkesi korkuttu. Kazada şans eseri kimseye bir şey olmadı. 

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Faciadan dönülen kaza Esenyurt'ta meydana geldi.

Faciadan dönülen kaza Esenyurt'ta meydana geldi.

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün Saadetdere durağında ortadaki iki tekerleği yerinden fırladı. Yolcular kısa süreliğine korku dolu anlar yaşadı.

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün Saadetdere durağında ortadaki iki tekerleği yerinden fırladı. Yolcular kısa süreliğine korku dolu anlar yaşadı.

Kazada kimse yaralanmadı. Ancak bir süre tek taraflı ilerleyen metrobüsler durakta uzun kuyruk oluşturdu. Arızalanan metrobüsten dolayı seferlerde aksama meydana geldi. Tekerlekleri fırlayan metrobüsün olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kazada kimse yaralanmadı. Ancak bir süre tek taraflı ilerleyen metrobüsler durakta uzun kuyruk oluşturdu. Arızalanan metrobüsten dolayı seferlerde aksama meydana geldi. Tekerlekleri fırlayan metrobüsün olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü.

İşte o anlar:

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