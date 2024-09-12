Okullarda Yeni Dönem: Türkiye'de İlk Kez 4 İlde Açılıyor
Okullarda Yeni Dönem: Türkiye'de İlk Kez 4 İlde Açılıyor
Ortaokullarda yeni dönem başlıyor. Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde açılacak.
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Ortaokul öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.
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Türkiye'de ilk defa ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin kabul edileceği mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesindeki "mesleki ortaokullar" açılacak.
Bu ortaokullarda eğitim alacak öğrencilerin beceri ve yeteneklerinin daha erken yaşlarda keşfedilip yetenekleri doğrultusunda uygun eğitim sürecinin planlanması hedeflenirken, şimdilik 4 ilde açılacağı öğrenildi.
Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da eğitim vermeye başlayacak "mesleki ortaokullar" ise şunlar;
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