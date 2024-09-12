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Okullarda Yeni Dönem: Türkiye'de İlk Kez 4 İlde Açılıyor

Okullarda Yeni Dönem: Türkiye'de İlk Kez 4 İlde Açılıyor

Burdur Sivas okul
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.09.2024 - 20:07

Ortaokullarda yeni dönem başlıyor. Türkiye'nin ilk 'mesleki ortaokulları' 4 ilde açılacak.

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Ortaokul öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Ortaokul öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye'de ilk defa ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin kabul edileceği mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesindeki "mesleki ortaokullar" açılacak.

Türkiye'de ilk defa ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin kabul edileceği mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesindeki "mesleki ortaokullar" açılacak.

Bu ortaokullarda eğitim alacak öğrencilerin beceri ve yeteneklerinin daha erken yaşlarda keşfedilip yetenekleri doğrultusunda uygun eğitim sürecinin planlanması hedeflenirken, şimdilik 4 ilde açılacağı öğrenildi.

Bu ortaokullarda eğitim alacak öğrencilerin beceri ve yeteneklerinin daha erken yaşlarda keşfedilip yetenekleri doğrultusunda uygun eğitim sürecinin planlanması hedeflenirken, şimdilik 4 ilde açılacağı öğrenildi.

Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da eğitim vermeye başlayacak "mesleki ortaokullar" ise şunlar;

Bursa, Sivas, Konya ve Burdur'da eğitim vermeye başlayacak "mesleki ortaokullar" ise şunlar;

- Bursa'da Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

- Sivas'ta Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

- Konya'da Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

- Burdur'da Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu.

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