Narin Cinayetinde Anne ve Ağabey Dahil 9 Kişiye Tutuklama Talebi: 13 Kişi Serbest Bırakıldı
Narin Cinayetinde Anne ve Ağabey Dahil 9 Kişiye Tutuklama Talebi: 13 Kişi Serbest Bırakıldı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltında alınan 22 kişinin 12 saat süren savcılık sorgusu tamamlandı. 9 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler arasında Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran bulunuyor. Anne Yüksel Güran ve Ağabey Enes Güran kasten öldürmeye iştirak, 7 şüpheli ise suçluyu kayırma ve suç delilleri yok etme maddelerinden tutuklanmaya sevk edildi.
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Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 13 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 3 kişiye adli kontrol şartı getirildi.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Narin’in ölü bulunduğu 8 Eylül günü aralarında Narin’in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran’ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23) ismi öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin savcılık sorgusu tamamlandı. 22 şüpheli, 12 saat süren savcılık ifadelerinin tamamlanmasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
9 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler arasında Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, kuzeni Birsen Güran, amcasının eşi Maşallah Güran, kuzen Muhammet Kaya, Fuat Güran, amcanın yanında çalışanlar Ramazan Atasoy ve Mehmet Selim Atasoy bulunuyor. Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 13 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 3 kişiye adli kontrol şartı getirildi.
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Soruşturmada Anne Yüksel Güran ve Ağabey Enes Güran kasten öldürmeye iştirak, 7 şüpheli ise suçluyu kayırma ve suç delilleri yok etme maddelerinden tutuklanmaya sevk edildi
Narin’in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.
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