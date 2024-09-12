Narin Cinayetinde Anne ve Ağabey Dahil 9 Kişiye Tutuklama Talebi: 13 Kişi Serbest Bırakıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltında alınan 22 kişinin 12 saat süren savcılık sorgusu tamamlandı. 9 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler arasında Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran bulunuyor. Anne Yüksel Güran ve Ağabey Enes Güran kasten öldürmeye iştirak, 7 şüpheli ise suçluyu kayırma ve suç delilleri yok etme maddelerinden tutuklanmaya sevk edildi.