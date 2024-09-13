Amca ile Yazışmaları Ortaya Çıkmıştı: Ramazan Atasoy Tutuklandı
Amca ile Yazışmaları Ortaya Çıkmıştı: Ramazan Atasoy Tutuklandı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan Ramazan Atasoy, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy ile yazışmaları ortaya çıkmıştı.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma sürüyor.
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Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 10 kişi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.
Tutuklu amca Salim Güran ifade için yeniden Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü. Bu olay sonrası amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy ile yazışmaları ortaya çıktı. Salim Güran'ın "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" şeklinde mesaj atarak işçisini yönlendirdiği, Ramazan Atasoy'un ise "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş” diye yanıt verdiği kayıtlar dosyaya girdi.
Soruşturma kapsamında dün tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan Ramazan Atasoy'un jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Ramazan Atasoy'un, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükselmiş oldu.
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