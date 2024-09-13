Yeniden İfadesi Alınan Salim Güran, Whatsapp Mesajlarını Neden Sildiğini Açıkladı
Yeniden İfadesi Alınan Salim Güran, Whatsapp Mesajlarını Neden Sildiğini Açıkladı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde tutuklanan amca Salim Güran'ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Ekol TV'nin haberine göre, Güran ilk kez Whatsapp mesajlarını neden sildiğini açıkladı.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma sürüyor.
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Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 10 kişi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.
Tutuklu amca Salim Güran ifade için yeniden Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü. Burada ilk defa Whatsapp arama kayıtlarını neden sildiğini anlattı.
Ekol Tv'nin haberine göre Salim Güran'ın ifadesinde, "Ben hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan bu hususun açığa çıkmaması adına kayıtları sildim. Başkaca bir amacım yoktur. Çünkü ben sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum." diyerek kendisini savundu.
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