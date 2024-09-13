Yeniden İfadesi Alınan Salim Güran, Whatsapp Mesajlarını Neden Sildiğini Açıkladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde tutuklanan amca Salim Güran'ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Ekol TV'nin haberine göre, Güran ilk kez Whatsapp mesajlarını neden sildiğini açıkladı.