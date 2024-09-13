Narin Güran'ın Babası Arif Gürkan "Eşinizden Şüpheleniyor musunuz?" Sorusunu Yanıtladı: "Biz Yamyam Değiliz"

8 yaşındaki minik Narin'in cinayetinin ardından ortaya cinayetin sebebiyle ilgili pek çok iddia atıldı. Onlardan biri de Narin'in annesi ve amcası Salim Güran'ın ilişkisine tanık olduğu, bu sebeple bu cinayetin işlendiğiydi. Fakat bu iddia doğrulannmadı.
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Gözaltına alınıp serbest bırakılan baba Arif Güran'a da bu iddia hakkında ne düşündüğü soruldu.
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20 yıldan uzun süredir evli olduklarını belirten Arif Güran, "Eşine güvenmeyen insan yaşamasın. Bir insan 20 küsur senelik eşine güvenmez mi? Güvenmesem boşanırdım." dedi.
İşte o açıklama;
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