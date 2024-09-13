Narin Güran'ın Babası Arif Gürkan "Eşinizden Şüpheleniyor musunuz?" Sorusunu Yanıtladı: "Biz Yamyam Değiliz"

8 yaşındaki minik Narin'in cinayetinin ardından ortaya cinayetin sebebiyle ilgili pek çok iddia atıldı. Onlardan biri de Narin'in annesi ve amcası Salim Güran'ın ilişkisine tanık olduğu, bu sebeple bu cinayetin işlendiğiydi. Fakat bu iddia doğrulannmadı.