Olay Yerinde Bulunan Emrullah Erdinç Narin Güran'ın Cansız Bedeninin Bulunduğu Dereyi Görüntüledi

19 gündür umutla haber beklediğimiz Narin'in ne yazık ki acı haberini aldık. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki köyünde kaybolan Narin'in cansız bedeni, evine 3 kilometre uzaklıkta olan bir dere yatağında bulundu.
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Minik Narin'in evine bu kadar yakın bir yerde, 19 gün sonra bulunması kafaları karıştırdı.
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Olay yerinde bulunan Gazeteci Emrullah Erdinç, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dere kenarına giderek o bölgeyi görüntüledi.
İşte o dere;
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