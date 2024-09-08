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Olay Yerinde Bulunan Emrullah Erdinç Narin Güran'ın Cansız Bedeninin Bulunduğu Dereyi Görüntüledi

Olay Yerinde Bulunan Emrullah Erdinç Narin Güran'ın Cansız Bedeninin Bulunduğu Dereyi Görüntüledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 13:46

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19 gündür umutla haber beklediğimiz Narin'in ne yazık ki acı haberini aldık. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki köyünde kaybolan Narin'in cansız bedeni, evine 3 kilometre uzaklıkta olan bir dere yatağında bulundu.

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Minik Narin'in evine bu kadar yakın bir yerde, 19 gün sonra bulunması kafaları karıştırdı.

Minik Narin'in evine bu kadar yakın bir yerde, 19 gün sonra bulunması kafaları karıştırdı.

Olay yerinde bulunan Gazeteci Emrullah Erdinç, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dere kenarına giderek o bölgeyi görüntüledi.

Olay yerinde bulunan Gazeteci Emrullah Erdinç, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dere kenarına giderek o bölgeyi görüntüledi.

İşte o dere;

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