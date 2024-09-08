Olay Yerinde Bulunan Emrullah Erdinç Narin Güran'ın Cansız Bedeninin Bulunduğu Dereyi Görüntüledi

Günlerdir Tayfun Felaketiyle Mücadele Eden Çin'de Gelgit'i Görüntülemek İsteyen Bir Grup Suya Kapıldı

Bir Düğünde Kulağında Sigara Olduğunu Unutan Genç Babasıyla Selamlaşınca Ortaya Güldüren Görüntüler Çıktı

Bir Kadın Dilan ve Engin Polat'ın Peş Peşe Tahliye Edilmesinin Ardından İsyan Etti: "Neden Okuyor İnsanlar"