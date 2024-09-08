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19 Gündür Olay Yerinde Olan Muhabirden Dikkat Çeken Açıklama: "Bir Şey Gördüm, Söyleyemiyorum"

19 Gündür Olay Yerinde Olan Muhabirden Dikkat Çeken Açıklama: "Bir Şey Gördüm, Söyleyemiyorum"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 13:08 Son Güncelleme: 08.09.2024 - 13:15

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19 gündür umutla haber beklediğimiz Diyarbakır'dan bugün acı haber geldi. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, köyüne 3 km uzaklıktaki bir derede bulundu. Cesedinin günlerdir arama yapılan ve yoğun önlem altında olan bölgeden açılması akıllardaki soru işaretlerine yenilerini ekledi.

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19 gündür olay yerinde olan TV100 muhabiri Canan Altıntaş yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

19 gündür olay yerinde olan TV100 muhabiri Canan Altıntaş yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

Bir gün önce bir şey gördüğünü, Narin'in öldüğünü hissettiğini ama ne olduğunu soruşturma sebebiyle söyleyemediği açıklayan muhabirin o sözleri dikkat çekti.

Bir gün önce bir şey gördüğünü, Narin'in öldüğünü hissettiğini ama ne olduğunu soruşturma sebebiyle söyleyemediği açıklayan muhabirin o sözleri dikkat çekti.

İşte o anlar;

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