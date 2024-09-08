19 Gündür Olay Yerinde Olan Muhabirden Dikkat Çeken Açıklama: "Bir Şey Gördüm, Söyleyemiyorum"

19 gündür umutla haber beklediğimiz Diyarbakır'dan bugün acı haber geldi. 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni, köyüne 3 km uzaklıktaki bir derede bulundu. Cesedinin günlerdir arama yapılan ve yoğun önlem altında olan bölgeden açılması akıllardaki soru işaretlerine yenilerini ekledi.
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19 gündür olay yerinde olan TV100 muhabiri Canan Altıntaş yaşananları gözyaşları içinde anlattı.
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Bir gün önce bir şey gördüğünü, Narin'in öldüğünü hissettiğini ama ne olduğunu soruşturma sebebiyle söyleyemediği açıklayan muhabirin o sözleri dikkat çekti.
İşte o anlar;
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