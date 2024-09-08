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Halk TV Muhabiri Ferit Demir'den Dikkat Çeken Narin Açıklaması: "Yakın Akrabaları Biliyordu, Sustular"

Halk TV Muhabiri Ferit Demir'den Dikkat Çeken Narin Açıklaması: "Yakın Akrabaları Biliyordu, Sustular"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 11:11

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19 gündür gözümüz kulağımız Diyarbakır'dan gelecek güzel bir haberdeydi. Fakat ne yazık ki bugün 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin bulunduğu haberi geldi. Minik Narin'in, evinin oldukça yakınında bulunması akıllarda yeni yeni soru işaretleri oluşturdu.

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Halk Tv Muhabiri Ferit Demir canlı yayında, yakın akrabalarından bazılarının bu olayı bildiğini fakat sustuklarını söyledi.

Halk Tv Muhabiri Ferit Demir canlı yayında, yakın akrabalarından bazılarının bu olayı bildiğini fakat sustuklarını söyledi.

Narin'in bulunmasının ardından bunu daha rahat söyleyebildiğini belirten Demir "Neden sustuklarını tahmin etmek zor değil." dedi.

Narin'in bulunmasının ardından bunu daha rahat söyleyebildiğini belirten Demir "Neden sustuklarını tahmin etmek zor değil." dedi.

İşte o açıklama;

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