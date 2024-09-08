Halk TV Muhabiri Ferit Demir'den Dikkat Çeken Narin Açıklaması: "Yakın Akrabaları Biliyordu, Sustular"

Yok Daha Neler! Bir Hipnotist Hipnoz Yöntemiyle Kadına Yemek Yemeyi Unutturdu

Tüm Dünyayı Gezerek İnsanlara En Sevdikleri Dans Figürünü Soran Dansçıdan Enerji Dolu Video

Bir Kadın Dilan ve Engin Polat'ın Peş Peşe Tahliye Edilmesinin Ardından İsyan Etti: "Neden Okuyor İnsanlar"