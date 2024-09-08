Halk TV Muhabiri Ferit Demir'den Dikkat Çeken Narin Açıklaması: "Yakın Akrabaları Biliyordu, Sustular"

19 gündür gözümüz kulağımız Diyarbakır'dan gelecek güzel bir haberdeydi. Fakat ne yazık ki bugün 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin bulunduğu haberi geldi. Minik Narin'in, evinin oldukça yakınında bulunması akıllarda yeni yeni soru işaretleri oluşturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halk Tv Muhabiri Ferit Demir canlı yayında, yakın akrabalarından bazılarının bu olayı bildiğini fakat sustuklarını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Narin'in bulunmasının ardından bunu daha rahat söyleyebildiğini belirten Demir "Neden sustuklarını tahmin etmek zor değil." dedi.
İşte o açıklama;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın