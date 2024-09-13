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Narin'in Babası Arif Güran İtirafçı Nevzat Bahtiyar Hakkında Konuştu: "Benim Gözümde Katilden Bir Farkı Yok"

Narin'in Babası Arif Güran İtirafçı Nevzat Bahtiyar Hakkında Konuştu: "Benim Gözümde Katilden Bir Farkı Yok"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.09.2024 - 21:42 Son Güncelleme: 13.09.2024 - 21:44

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Tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayeti hala tam olarak aydınlatılamadı bildiğiniz üzere. Gözaltıların ve tutuklamaların olduğu olaydaki kan donduran detaylardan biri de itirafçı olarak ifade veren Nevzat Bahtiyar'ın anlattıkları olmuştu. Amca Salim Güran'ın cesedi saklamasına yardım ettiğini anlatan Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Baba Arif Güran'a Nevzat Bahtiyar'ı nasıl tanıdığı soruldu.

Baba Arif Güran'a Nevzat Bahtiyar'ı nasıl tanıdığı soruldu.

Olayın ardından emniyet güçlerinden yardım isteyebileceğini vurgulayan acılı baba "Benim için katilden bir farklı yok." dedi.

Olayın ardından emniyet güçlerinden yardım isteyebileceğini vurgulayan acılı baba "Benim için katilden bir farklı yok." dedi.

İşte o röportaj;

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