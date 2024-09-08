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Gazeteci Rojda Altıntaş'ın Narin'in Cansız Bedeninin Bulunduğu Dereye Girerek Haber Yapması Tepki Çekti

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın Narin'in Cansız Bedeninin Bulunduğu Dereye Girerek Haber Yapması Tepki Çekti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 16:09

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19 gündür umutla güzel bir haber beklediğimiz Narin'den bugün kötü haber geldi. Evine 3 kilometre uzaklıktaki bir derede cansız bedeni bulunan Narin, tüm ülkenin yüreğini yaktı. Fakat cinayetle ilgili sır perdesi hala aralanmadığından tüm ülkenin gözü kulağı bölgedeki gazetecilerde.

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Gazeteci Rojda Altıntaş Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye girerek haber yaptı.

Gazeteci Rojda Altıntaş Narin'in cansız bedeninin bulunduğu dereye girerek haber yaptı.

Gazetecinin o anları, sosyal medyada tepki çekti.

Gazetecinin o anları, sosyal medyada tepki çekti.

İşte o haber;

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