Gazeteci Rojda Altıntaş'ın Narin'in Cansız Bedeninin Bulunduğu Dereye Girerek Haber Yapması Tepki Çekti

19 gündür umutla güzel bir haber beklediğimiz Narin'den bugün kötü haber geldi. Evine 3 kilometre uzaklıktaki bir derede cansız bedeni bulunan Narin, tüm ülkenin yüreğini yaktı. Fakat cinayetle ilgili sır perdesi hala aralanmadığından tüm ülkenin gözü kulağı bölgedeki gazetecilerde.