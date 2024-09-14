Tutuklanan Jahrein'in Çocuğu İçin Harekete Geçilmişti: Avukatı İlk Kez Konuştu

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Jahrein’in gözaltına alındığını ve kendisine 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatıldığını açıklamıştı. Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu olay sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, Ahmet Sonuç’un, çocuğu hakkında değerlendirme ve tedbir alınmasını istedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, konuya ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.