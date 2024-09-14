Tutuklanan Jahrein'in Çocuğu İçin Harekete Geçilmişti: Avukatı İlk Kez Konuştu
Tutuklanan Jahrein'in Çocuğu İçin Harekete Geçilmişti: Avukatı İlk Kez Konuştu
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Jahrein’in gözaltına alındığını ve kendisine 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatıldığını açıklamıştı. Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu olay sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, Ahmet Sonuç’un, çocuğu hakkında değerlendirme ve tedbir alınmasını istedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, konuya ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Jahrein’in gözaltına alındığını ve kendisine müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığını açıklamıştı.
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Dün akşam saatlerinde Jahrein hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Jahrein rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Jahrein ifadesinde “Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Her çağrıldığımda gelip ifademi veriyorum. Olay üzerine kendim gelip teslim oldum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı aksi taktirde adli kontrol uygulanmasını talep ederim” dedi. Tutuklanma sonrası yetkililer, Jahrein'in oğlu için harekete geçti.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda, Ahmet Sonuç’un, çocuğu hakkında değerlendirme ve tedbir alınmasını istedi.
Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu, konuya ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. ''Müvekkilim Ahmet Sonuç (Jahrein), 13 Eylül Cuma günü itibariyle tutuklanıp cezaevine gönderilmiştir'' diyen avukat Mumcuoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
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''İşin en acısı kararın ardından Aile Bakanlığı’nın inceleme yapması için devreye sokulmasıdır. Müvekkilin bir yaşındaki oğlunun başında hayatını oğluna adamış annesi bulunmaktadır, şu açıklamayı yapmak dahi insanın kanına dokunmaktadır. Neyse ki zorumuza giden bu inceleme meselesinin son bulduğunu umuyoruz. Bakanlığa bağlı uzmanlar tarafından hanede inceleme yapıldı ve bir olumsuzluğun bulunmadığı gözlemlendi.''
Jahrein'in haksız bir şekilde tutuklandığını iddia eden avukat Mumcuoğlu, ''Evinde bulunmadığı için kolluk tarafından telefonla aranan müvekkilim emniyete birkaç dakika içinde kendisi gitmiştir, bu güne kadar her emniyet davetine derhal icabet etmiştir. Milyonlarca insanın halen erişebileceği biri iki, diğeri üç yıl öncesine ait iki video kesitinin gizlenebileceği gerekçesiyle tutuklama kararı verilmesini vicdanınıza bırakıyoruz. Müvekkilim, Türk vatandaşlığı yanında AB pasaportu sahibi olmasına karşın ülkesine kesin dönüş yaparak işini ve yuvasını ülkesinde kurmuştur'' dedi.
Kaçacağı yönünde tutuklama gerekçesi kurulması hakkaniyetli değildir'' diyen Mumcuoğlu, ''Adil bir yargılama olmadan, tutuklanmasına daha en baştan karar verilerek bir yargılama yapılıyormuş gibi gösterildiği herkesçe malumdur. Haksız gözaltı ve tutuklamalarla, medyaya servis edilmesi için ters kelepçe ve enseye bastırma fotoğraflarıyla benzer şekilde sindirilmeye çabalanan vatandaşlar akla gelebilecektir. Müvekkilim haksız gözaltı ve tutuklamanın yanında bir itibar suikastıyla da karşı karşıyadır'' diye belirtti.
Avukat Mumcuoğlu son olarak açıklamasında Jahrein ile birlikte tutuklanan kişi hakkında konuştu. Mumcuoğlu, şunları söyledi: ''Başka bir şüphelinin ifadeleri, bazı haber organları tarafından müvekkilimin fotoğraflarıyla verilmiştir. Emniyet, ısrarla müvekkilimi başka bir şüpheli ile aynı kadraja almakta, konuşmalarının benzer olduğu yönünde açıklamalar yapmaktadır. Tutuklama için bahane edilen suçlamanın kendisi dahi aşağılayıcıdır. Müvekkilimin çocukların korunmasına ilişkin gösterdiği hassasiyet ve bu hassasiyeti nedeniyle getirilen bazı kısıtlamaları haklı bulmasından ötürü gördüğü tepki bilinmektedir. Bütün bunların üzerine bir de evladı üzerinden inceleme yapılması onurlu her insanın zoruna gidecek kötülüktedir.''
İşte o paylaşım:
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Açıklama sonrası Avukat Mumcuoğlu bir paylaşımda daha bulundu. Mumcuoğlu, ''Aynı koridorda 'başı yeterince eğik olmadığı' için tekrar yürütüldü'' diye yazdı. İşte o paylaşım:
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