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Gözaltına Alınan Jahrein Kimdir? Sosyal Medyada Jahrein Olarak Bilinen Ahmet Sonuç Kaç Yaşında?

Gözaltına Alınan Jahrein Kimdir? Sosyal Medyada Jahrein Olarak Bilinen Ahmet Sonuç Kaç Yaşında?

Kimdir
Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 22:58

Adını sosyal medyada Jahrein olarak duyuran Ahmet Sonuç, gözaltına alınınca birçok kişi onun kim olduğunu öğrenmek için soluğu arama motoru başında aldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Jahrein özellikle Twitch platformunda yaptığı yayınlarla adını duyurmuştu. Peki Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç kimdir, kaç yaşındadır? İşte Jahrein'a dair bilgiler...

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Jahrein kimdir?

Jahrein

Gerçek ismi Ahmet Sonuç olan Jahrein, 29 Kasım 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Burdurlu, baba tarafından Kıbrıs Türkü'dür. 36 yaşındaki Jahrein, 2019 yılında Selin Sonuç ile evlendi.

Jahrein'in eğitim durumu

Jahrein Almanya

Jahrein, ilkokulu Karabük'te ortaokulu ise Antalya'da okudu. Lise öğrenimini Antalya Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Almanya'da bulunan Leipzig Üniversitesi'nde Moleküler Fizik ve Biyokimya bölümüne girdi ancak okulu yarıda bıraktı.

Jahrein ne iş yapıyor?

Jahrein YouTuber

Jahrein, uzun bir dönem boyunca YouTube kanalı ve Twitch üzerinden yayınlar yaptı ve bu şekilde adını duyurdu. Son dönemde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, 12 Eylül akşamı Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'un gözaltına alındığını açıkladı. Jahrein'in 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisi verildi.

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