Antalya Emniyet Müdürlüğü Duyurdu: 'Müstehcen' Paylaşımları Nedeniyle Jahrein Gözaltına Alındı
Antalya Emniyet Müdürlüğü Duyurdu: 'Müstehcen' Paylaşımları Nedeniyle Jahrein Gözaltına Alındı
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Antalya Emniyet Müdürlüğü, bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapanlar hakkında harekete geçti.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Jahrein’in gözaltına alındığını ve kendisine müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığını açıkladı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: '''JAHREİN' isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu TESPİT EDİLMİŞTİR.''
İşte o paylaşım:
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