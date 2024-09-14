Cinayet Dedektifi Narin Cinayetinde Şüphelendiği İsmi Açıkladı
Cinayet Dedektifi Narin Cinayetinde Şüphelendiği İsmi Açıkladı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin emekli polis İsa Altun ve emekli cinayet büro amiri Savaş Kurtbaba dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre, emekli cinayet büro amiri Savaş Kurtbaba Narin Güran cinayetinde şüphelendiği ismi açıkladı.
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Cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, Salim Güran'ı işaret ederek, “Bu amcanın arkasında ciddi bir siyasi güç var. Bu adam çok zeki, onun da üstünde bir üst akıl var. Hâlâ cezaevinden yönetiyor. Topu Nevzat’a çevirdi” dedi.
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8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma sürüyor.
Soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi. Narin'in babasının da aralarında bulunduğu 10 kişi savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.
Tutuklu yargılanan amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran, çocukları ile birlikte cezaevine gittiğini ve eşine ''Her şeyi anlat'' dediğini açıkladı.
Canlı yayında konuşan Cem Küçük ise ağabey Enes Güran'ın bir şey yaparken Narin'e yakalandığını ve bu sebepten Narin'i boğduğunu söyledi.
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Cinayete ilişkin anneyi işaret eden emekli polis İsa Altun, “Narin’in babası Bismil’e gidiyor. Çocuğun kaybolduğu saat muhtemelen 15.20 ile 15.30 arası. Babanın aranması ise 19.00. Bir baba, bir çocuk kaybolmuşsa 4.30-5 saat sonra aranmaz. Annenin bu konuda verdiği cevaplar ise ‘bilmiyorum, haberim yok, bilgim ve bu konuda görgüm yok.’ Anne Yüksel Gürhan’ın tutuklanması, soruşturmayı sekteye uğratması, delilleri karartması, mahkeme sürecinde mahkemeye yardımcı olmamasından dolayı. Aslında bir itiraf olsa belki de alabileceği bir cezadan kurtulacak. Dolayısıyla burada annenin ihmali söz konusu. Anne çok şey biliyor ama söylemiyor” dedi.
Cinayet dedektifi ve emekli cinayet büro amiri Savaş Kurtbaba ise şüphelendiği ismi açıkladı. Kurtbaba, amca Salim Güran hakkında "Bu amcanın arkasında ciddi bir siyasi güç var. Bu adam çok zeki, onun da üstünde bir üst akıl var. Hâlâ cezaevinden yönetiyor. Topu Nevzat’a çevirdi. 8 yaşında bir çocuğa pedagog eşliğinde yalan söyletebiliyor, ‘Ben saat 18.57’de Narin ile beraberdim’ diyor. Bir sonraki ifade de çocuk doğruyu söylemek zorunda kalıyor. Amcası yanlış ifade verdirmiş. Her şey amcanın söylediği iki kelimeye bakıyor. Ancak delillerin saptanmasından sonra amcanın çözüleceği kafamda yer ediyor. Amca çözüldükten sonra bu ‘bilmiyorum, görmedim’ diyenler, ifade vermek isteyecekler" diye belirtti.
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