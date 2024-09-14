Gazeteci Cem Küçük, Narin'in Ağabeyini Hedef Gösterdi: ''Abisi Bir Şey Yaparken Narin Görüyor''

Gazeteci Cem Küçük, Narin Güran soruşturmasının kilit ismi olarak Narin'in ağabeyi Enes Güran'ı işaret etti. Canlı yayında konuşan Cem Küçük, ağabey Enes Güran'ın bir şey yaparken Narin'e yakalandığını ve bu sebepten Narin'i boğduğunu açıkladı.