AB'ye İltica Sayıları Açıklandı: Türkiye 5. Sırada
AB'ye İltica Sayıları Açıklandı: Türkiye 5. Sırada
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İltica başvuruları dengeli bir şekilde seyrederken sıralamada değişiklikler yaşandı. 2023 sonbaharında Türkiye başvuru sıralamasında Suriye ve Afganistan'ın ardından üçüncü durumdaydı.
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Yeni açıklanan ilk 6 aylık verilerde Türkiye'den yapılan başvuru sayısının 26.224 olduğu kaydedildi.
Bu yılın ilk altı ayında yapılan başvurularda Suriyeliler, yüzde 14'lük oranla başı çekti. Suriyelilerin başvuru sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 71 bine ulaştı.
Afganlar, 2023'ün ilk yarısına göre %18'lik bir düşüş yaşamasına rağmen, ikinci sıradaki yerini korudu. Afganistan vatandaşları, AB+ ülkelerine toplam 45 bin başvuru yaptı.
Venezuela'dan 37 bin, Kolombiya'dan 29 bin başvuru yapılırken Türkiye beşinci sırada yer aldı.
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Türk vatandaşlarının başvurularındaki kabul oranlarındaki düşüş devam ediyor. 2019'da %54 olan kabul oranı, 2024'ün ilk yarısı itibarıyla %18'e geriledi. AB+ genelinde ise ilk iltica başvurularında kabul oranı %46 oldu.
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