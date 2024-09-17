AB'ye İltica Sayıları Açıklandı: Türkiye 5. Sırada

Bu yılın ilk altı ayında, AB'ye üye 27 ülke ile Norveç ve İsviçre'yi kapsayan AB+ ülkelerine toplam 513 bin iltica başvurusu yapıldı. Avrupa İltica Ajansı'nın bugün açıkladığı raporda, başvuru sayısının geçen yıla göre dengeli bir şekilde seyrettiği belirtildi.