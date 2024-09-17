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Erteleme Maçında Galatasaray, Gaziantep FK ile Karşı Karşıya Geliyor

Erteleme Maçında Galatasaray, Gaziantep FK ile Karşı Karşıya Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
17.09.2024 - 09:34

Galatasaray, erteleme maçında bu akşam Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Derbi öncesi son sınavda Galatasaray hata yapmak istemiyor.

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Galatasaray hafta sonu Rizespor'u rahat geçerken derbi öncesi de moral depolamaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı sebebiyle ertelenen Gaziantep FK maçına çıkacak olan Galatasaray hata yapmak istemiyor.

Galatasaray hafta sonu Rizespor'u rahat geçerken derbi öncesi de moral depolamaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi Play-Off maçı sebebiyle ertelenen Gaziantep FK maçına çıkacak olan Galatasaray hata yapmak istemiyor.

Galatasaray dört haftalık süreçte dört galibiyet alırken bol gollü üç puanlar camiaya da yeni bir hava kattı.

Galatasaray dört haftalık süreçte dört galibiyet alırken bol gollü üç puanlar camiaya da yeni bir hava kattı.

Victor Osimhen'in ilk maçtaki performansı ve mücadelesi de takıma moral verirken Osimhen'in taraftarlarla olan bağı da ilk maçtan kuruldu. Ancak Osimhen statü gereği erteleme maçında oynayamayacak.

Victor Osimhen'in ilk maçtaki performansı ve mücadelesi de takıma moral verirken Osimhen'in taraftarlarla olan bağı da ilk maçtan kuruldu. Ancak Osimhen statü gereği erteleme maçında oynayamayacak.

Son iki haftayı beş gollü galibiyetlerle geçen Galatasaray, Gaziantep FK'yı da yenip derbiye lider gitmek istiyor.

Son iki haftayı beş gollü galibiyetlerle geçen Galatasaray, Gaziantep FK'yı da yenip derbiye lider gitmek istiyor.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Batshuayi

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jelert, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Batshuayi
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Gaziantep FK ise üç maça çıktı bir galibiyet iki mağlubiyet aldı. Son mağlubiyetleri ise geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor'a oldu.

Gaziantep FK ise üç maça çıktı bir galibiyet iki mağlubiyet aldı. Son mağlubiyetleri ise geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor'a oldu.

Eski bir Galatasaraylı olan Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK, puanla dönerek sezonun başında alt sıralarla mesafeyi korumak istiyor.

Eski bir Galatasaraylı olan Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK, puanla dönerek sezonun başında alt sıralarla mesafeyi korumak istiyor.

Gaziantep FK'nın muhtemel 11'i:Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre, Mandouki, Ogün, Mustafa, Kozlowski, Maxim, Kodro

Gaziantep FK'nın muhtemel 11'i:Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre, Mandouki, Ogün, Mustafa, Kozlowski, Maxim, Kodro

20.00'de başlayacak maçı Cihan Aydın yönetecek. Maç beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

20.00'de başlayacak maçı Cihan Aydın yönetecek. Maç beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

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