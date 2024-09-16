Galatasaray'ın MeritKing.News Sponsorluğunda Yeni Bir Skandal Ortaya Çıktı: Patron Hakemmiş

Galatasaray'ın yeni sırt sponsoru MERİTKİNG.news kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılaştı. Yasa dışı bahis sitesinin 'haber' başlıklı başka bir oluşumu olarak tanıtılan markanın, yasa dışı bahisle ilgisi olmadığı söylense de kamuoyu ikna olmuş değil. Bunun yanında bugün Kıbrıs Postası gazetesi yeni bir skandalı ortaya çıkardı.