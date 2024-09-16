Galatasaray'ın MeritKing.News Sponsorluğunda Yeni Bir Skandal Ortaya Çıktı: Patron Hakemmiş
Galatasaray'ın MeritKing.News Sponsorluğunda Yeni Bir Skandal Ortaya Çıktı: Patron Hakemmiş
Galatasaray'ın yeni sırt sponsoru MERİTKİNG.news kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılaştı. Yasa dışı bahis sitesinin 'haber' başlıklı başka bir oluşumu olarak tanıtılan markanın, yasa dışı bahisle ilgisi olmadığı söylense de kamuoyu ikna olmuş değil. Bunun yanında bugün Kıbrıs Postası gazetesi yeni bir skandalı ortaya çıkardı.
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Galatasaray, 14 milyon Dolar karşılığında yaptığı anlaşma ile formasının sırtını MERİTKİNG.news'e emanet etti.
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Bu anlaşma yasa dışı bahis iddialarını gündeme getirse de Galatasaray ilgili sitede yasa dışı bahis içeriği olduğu an sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceklerini söyledi.
Öte yandan 'Merit' isminin asıl sahibi olan NET Holding de konu ile ilgili açıklama yaparak isimlerinin izinsiz kullanıldığını ve bu konuda halihazırda bir dava bulunduğunu, Galatasaray'a da ihtar çekeceklerini açıklamışlardı. İhtarname kısa süre önce KAP'ta yayınlandı.
Tüm bu gündemin yanı sıra bir haber de Kıbrıs Postası gazetesinden geldi. Rahmican Çalışkan imzalı haberde MeritKing.news sitesinin saihbi Fedlan Kılıçaslan'la ilgili önemli bir iddiaya yer verildi.
Gazetede yer alan habere göre Fedlan Kılıçaslan’ın Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) kayıtlı hakem olduğu öğrenildi.
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Haberde Fedlan Kılıçaslan’ın hakemlik lisansı aldığı, kurslara katıldığı ancak hiç maça çıkmadığı, aktif hakemlik yapmadığı bilgisi verildi.
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