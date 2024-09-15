Fenerbahçe Efsanesi Volkan Demirel'den Yıllar Sonra Galatasaray ve Beşiktaş İtirafı Geldi
Fenerbahçe Efsanesi Volkan Demirel'den Yıllar Sonra Galatasaray ve Beşiktaş İtirafı Geldi
TV100 ekranlarında Ersin Düzen'in sunduğu Volkan Demirel, Tümer Metin ve Ümit Karan'ın yorumculuk yaptığı programda Volkan Demirel'den transfer itirafı geldi.
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Volkan Demirel uzun yıllar kalesini koruduğu Fenerbahçe için bir efsane olarak görülüyor. Volkan Demirel, Fenerbahçe taraftarları haricinde de Hatay'daki depremden sonra diğer taraftarların da sempatisini kazandı.
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Programda Tümer Metin'in "Fatih Hoca beni Beşiktaş'ta oynarken Galatasaray'a istemişti." açıklamasından sonra benzer bir itiraf da Volkan Demirel'den geldi.
Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye transfer olduğu Kartalspor'da forma giyerken Galatasaray'da o dönem başkanlık koltuğunda oturan Mehmet Cansun'dan teklif aldığını dile getirdi.
"Bana Galatasaray'dan Kartalspor forması giyerken teklif geldi. Mehmet Cansun istemişti. Sinan Abi (Engin) de o dönem Beşiktaş'a çok istedi beni ama bonservis konusunda Kartalspor'la anlaşamadı onlar." diyen Volkan Demirel yıllar sonra spor severleri farklı düşüncelere daldırdı. Ya Galatasaray forması giyseydi? Volkan Demirel'in kariyeri nasıl şekillenirdi tahmin etmek hiç de kolay değil.
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