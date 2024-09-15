Galatasaray'ın Yeni Sponsoru Mahkemelikmiş: İzinsiz Kullanım ve Yasa Dışı Bahis İddiası Konuşuluyor
Galatasaray'ın Yeni Sponsoru Mahkemelikmiş: İzinsiz Kullanım ve Yasa Dışı Bahis İddiası Konuşuluyor
Galatasaray'ın Sallai transferi ve Çaykur Rizespor maçında formasında yer alan sponsor marka krize neden oldu. Bir haber sitesi reklamı şeklinde yazılan markanın arka planı ve mahkeme sürecinin devam etmesi tartışmaları beraberinde getirdi.
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Galatasaray, Rizespor'u 5 golle geçerken geceye damgasını vuran olaylardan biri de forma sırt sponsoruydu. MERITKING.news sponsorluğu kamuoyunda büyük bir tartışmaya yol açtı.
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Aynı isimle yasa dışı bahis sitesinin bulunması ve "news" ekiyle bu sorunun aşıldığını iddia edenlerin yanında Galatasaray cephesinden "news" olarak belirtilen sitede yasa dışı bahise dair hiçbir ibare olmadığı dile getirildi.
Tartışmalar sürerken Net Holding Yönetim Kurulu'ndan Hande Tibuk konunun farklı bir boyutunu gündeme taşıdı. Tibuk, Net Holding'e ait "Merit" isminin marka tarafından izinsiz olarak kullanıldığını söyledi.
Hande Tibuk'un söz konusu paylaşımı:
Bu sponsorluğun bundan sonraki süreçte diğer takımları ne kadar etkileyeceği ya da sponsorlukla ilgili farklı bir gelişme olup olmayacağını önümüzdeki günlerde takip edeceğiz.
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