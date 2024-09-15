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Bilerek mi Pas Atmıyorlar? Real Madrid Yıldızlarının Arda Güler'i Tercih Etmemesi Gündemde

Bilerek mi Pas Atmıyorlar? Real Madrid Yıldızlarının Arda Güler'i Tercih Etmemesi Gündemde

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 14:17

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, son karşılaşmalarda ciddi süre bulmaya başladı. Ancak uygun pozisyonlarda kendisine pas atılmaması, sosyal medyada tüm futbolseverlerin dikkatini çekti.

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La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle noktalanan mücadelede eflatun-beyazlıların galibiyet golleri penaltıdan geldi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle noktalanan mücadelede eflatun-beyazlıların galibiyet golleri penaltıdan geldi.

58'de Vini, 75'te de Mbappe sahneye çıkarken ilk penaltıyı kazandıran isim Arda Güler oldu.

58'de Vini, 75'te de Mbappe sahneye çıkarken ilk penaltıyı kazandıran isim Arda Güler oldu.

Milli futbolcunun çektiği şut, Sergio Gomez'in eline çarpınca hakem Juan Martinez, beyaz noktayı gösterdi.

Milli futbolcunun çektiği şut, Sergio Gomez'in eline çarpınca hakem Juan Martinez, beyaz noktayı gösterdi.
cdnuploads.aa.com.tr

Şuttan önce ise Mbappe'nin Arda'yı görmezden gelmesi tepkilere neden oldu. 👇

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