Bilerek mi Pas Atmıyorlar? Real Madrid Yıldızlarının Arda Güler'i Tercih Etmemesi Gündemde
Bilerek mi Pas Atmıyorlar? Real Madrid Yıldızlarının Arda Güler'i Tercih Etmemesi Gündemde
Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, son karşılaşmalarda ciddi süre bulmaya başladı. Ancak uygun pozisyonlarda kendisine pas atılmaması, sosyal medyada tüm futbolseverlerin dikkatini çekti.
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La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.
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İlk yarısı golsüz beraberlikle noktalanan mücadelede eflatun-beyazlıların galibiyet golleri penaltıdan geldi.
58'de Vini, 75'te de Mbappe sahneye çıkarken ilk penaltıyı kazandıran isim Arda Güler oldu.
Milli futbolcunun çektiği şut, Sergio Gomez'in eline çarpınca hakem Juan Martinez, beyaz noktayı gösterdi.
Şuttan önce ise Mbappe'nin Arda'yı görmezden gelmesi tepkilere neden oldu. 👇
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