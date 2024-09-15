Kerem Aktürkoğlu Maç Sonunda Harry Potter Sevincini Nasıl Yaptığını Gösterdi!
Kerem Aktürkoğlu Maç Sonunda Harry Potter Sevincini Nasıl Yaptığını Gösterdi!
Benfica formasıyla ilk maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, Santa Clara'yı konuk ettikleri mücadelenin ardından taraftarlarıyla birlikte Harry Potter sevinicini yaptı.
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Geçtiğimiz hafta Milli Takım'ın İzlanda maçında hat-trick yaparak tüm dünyanın dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine müthiş başladı.
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25 yaşındaki futbolcu, ligde Santa Clara'yı 4-1 mağlup ettikleri maçta Orkun Kökçü'nün asistiyle takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Ve o ikonik hale gelen Harry Potter sevincini binlerce taraftarın önünde yine yaptı.
Mücadele çıkışında da bir hayranı, sevincini tekrar yapması istedi ve bu anı "Kerem Potter" diyerek paylaştı.
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