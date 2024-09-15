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Kerem Aktürkoğlu Maç Sonunda Harry Potter Sevincini Nasıl Yaptığını Gösterdi!

Kerem Aktürkoğlu Maç Sonunda Harry Potter Sevincini Nasıl Yaptığını Gösterdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 11:57

Benfica formasıyla ilk maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, Santa Clara'yı konuk ettikleri mücadelenin ardından taraftarlarıyla birlikte Harry Potter sevinicini yaptı.

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Geçtiğimiz hafta Milli Takım'ın İzlanda maçında hat-trick yaparak tüm dünyanın dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine müthiş başladı.

Geçtiğimiz hafta Milli Takım'ın İzlanda maçında hat-trick yaparak tüm dünyanın dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerine müthiş başladı.

25 yaşındaki futbolcu, ligde Santa Clara'yı 4-1 mağlup ettikleri maçta Orkun Kökçü'nün asistiyle takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

25 yaşındaki futbolcu, ligde Santa Clara'yı 4-1 mağlup ettikleri maçta Orkun Kökçü'nün asistiyle takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Ve o ikonik hale gelen Harry Potter sevincini binlerce taraftarın önünde yine yaptı.

Ve o ikonik hale gelen Harry Potter sevincini binlerce taraftarın önünde yine yaptı.

Mücadele çıkışında da bir hayranı, sevincini tekrar yapması istedi ve bu anı "Kerem Potter" diyerek paylaştı.

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