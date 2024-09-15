Wanda Nara ile Yemeğe Çıkan Mauro Icardi'ye Erman Toroğlu'ndan Eleştiri
Wanda Nara ile Yemeğe Çıkan Mauro Icardi'ye Erman Toroğlu'ndan Eleştiri
Ekol TV ekranlarında futbol yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylı Mauro Icardi'ye eleştiri geldi. Toroğlu, Arjantinli yıldızın özel hayatına değinerek dikkat çekici ifadeler kullandı.
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Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor'u konuk eden Galatasaray, rahat bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 5-0'la geçerek üç puanı hanesine yazdırdı.
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Mücadelenin ardından Ekol Futbol programında futbolcuların performanslarını değerlendiren Erman Toroğlu, Icardi hakkında konuştu.
Toroğlu, Osimhen'in gelişiyle sakatlığından dolayı bir süredir takımda olmayan Arjantinli golcünün pabucunun dama atıldığını belirtti.
Eski hakem, tecrübeli futbolcunun ülkesinde ayrıldığı eşi Wanda Nara ile yeniden bir araya gelmesi hakkında da "Gidiyor gelmiyor, keyfine bakıyor, hatunla resim çektiriyor. Zaten kulüplerden gönderilme sebebi de bu." ifadelerini kullandı.
Toroğlu'nun sözleri 👇
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