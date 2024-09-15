Wanda Nara ile Yemeğe Çıkan Mauro Icardi'ye Erman Toroğlu'ndan Eleştiri

'Icardi'nin pabucu dama atıldı. Bence burada yönetimin de bir işi oldu. Çok çektirdi. Gidiyor, gelmiyor. Icardi gibi bir adam çok farklı yerlerde oynardı ama onları yaptığı için buralara geldi. Osimhen de neler yaptığı için buralara geldi. 100 milyon euroluk topçu. İnşallah birbirleriyle rekabet ederler.