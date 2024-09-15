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Wanda Nara ile Yemeğe Çıkan Mauro Icardi'ye Erman Toroğlu'ndan Eleştiri

Wanda Nara ile Yemeğe Çıkan Mauro Icardi'ye Erman Toroğlu'ndan Eleştiri

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.09.2024 - 08:46

Ekol TV ekranlarında futbol yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu'ndan Galatasaraylı Mauro Icardi'ye eleştiri geldi. Toroğlu, Arjantinli yıldızın özel hayatına değinerek dikkat çekici ifadeler kullandı.

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Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor'u konuk eden Galatasaray, rahat bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 5-0'la geçerek üç puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 5. haftasında Rizespor'u konuk eden Galatasaray, rahat bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 5-0'la geçerek üç puanı hanesine yazdırdı.

Mücadelenin ardından Ekol Futbol programında futbolcuların performanslarını değerlendiren Erman Toroğlu, Icardi hakkında konuştu.

Mücadelenin ardından Ekol Futbol programında futbolcuların performanslarını değerlendiren Erman Toroğlu, Icardi hakkında konuştu.

Toroğlu, Osimhen'in gelişiyle sakatlığından dolayı bir süredir takımda olmayan Arjantinli golcünün pabucunun dama atıldığını belirtti.

Toroğlu, Osimhen'in gelişiyle sakatlığından dolayı bir süredir takımda olmayan Arjantinli golcünün pabucunun dama atıldığını belirtti.

'Icardi'nin pabucu dama atıldı. Bence burada yönetimin de bir işi oldu. Çok çektirdi. Gidiyor, gelmiyor. Icardi gibi bir adam çok farklı yerlerde oynardı ama onları yaptığı için buralara geldi. Osimhen de neler yaptığı için buralara geldi. 100 milyon euroluk topçu. İnşallah birbirleriyle rekabet ederler.

Eski hakem, tecrübeli futbolcunun ülkesinde ayrıldığı eşi Wanda Nara ile yeniden bir araya gelmesi hakkında da "Gidiyor gelmiyor, keyfine bakıyor, hatunla resim çektiriyor. Zaten kulüplerden gönderilme sebebi de bu." ifadelerini kullandı.

Eski hakem, tecrübeli futbolcunun ülkesinde ayrıldığı eşi Wanda Nara ile yeniden bir araya gelmesi hakkında da "Gidiyor gelmiyor, keyfine bakıyor, hatunla resim çektiriyor. Zaten kulüplerden gönderilme sebebi de bu." ifadelerini kullandı.

'Bence Icardi maçı seyretmiştir. Acaba ne diyordur? 'Ulan ben döneyim mi? yoksa 'Bırak oynasın, ben paramı alıyorum' mu diyordur? Yoksa 'Karım ne derse o olur mu?' der.

Toroğlu'nun sözleri 👇

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