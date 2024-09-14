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Boşanacaklarını Yedi Cihana Duyuran Wanda Nara'yla Yemeğe Çıkan Icardi'ye "Her Şey Müstahak" Yorumları Yağdı

Boşanacaklarını Yedi Cihana Duyuran Wanda Nara'yla Yemeğe Çıkan Icardi'ye "Her Şey Müstahak" Yorumları Yağdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 14:21

Bir süredir ayrılık iddialarıyla çalkalanan Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi geçtiğimiz gece baş başa romantik bir akşam yemeğinde görüntülendi. İkilinin görüntülerine kısa sürede 'Icardi akıllanmaz' gibi yorumlar yapıldı.

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Wanda Nara ve Icardi'nin sallantıdaki aşkı bir süredir gündemde bildiğiniz gibi. Ortaya atılan ihanet iddiaları, Wanda Nara'nın boşanma açıklamasının ardından Icardi'yi etiketlediği gönderiler derken akıllar da bir hayli karışmıştı.

Wanda Nara ve Icardi'nin sallantıdaki aşkı bir süredir gündemde bildiğiniz gibi. Ortaya atılan ihanet iddiaları, Wanda Nara'nın boşanma açıklamasının ardından Icardi'yi etiketlediği gönderiler derken akıllar da bir hayli karışmıştı.

Birbirlerinden bir türlü vazgeçemeyen aşıklarımız sosyal medyadan yaptıkları karşılıklı hamelerle Wanda'dan ayrıldığına şükreden hayranlarının kafasını karıştırmaya devam ediyordu.

Birbirlerinden bir türlü vazgeçemeyen aşıklarımız sosyal medyadan yaptıkları karşılıklı hamelerle Wanda'dan ayrıldığına şükreden hayranlarının kafasını karıştırmaya devam ediyordu.

Tabii "Bu aşk burada biter" diyenler kadar çiftin ayrılıp barışamalarına aşina olan kesim de çoğunluktaydı. Wanda'nın konserde bir adamla öpüşmesi gibi cesur hamlelerinden sonra Icardi'nin bu yoldan dönmeyeceği tahmin edilse de işler pek öyle ilerlemedi.

Tabii "Bu aşk burada biter" diyenler kadar çiftin ayrılıp barışamalarına aşina olan kesim de çoğunluktaydı. Wanda'nın konserde bir adamla öpüşmesi gibi cesur hamlelerinden sonra Icardi'nin bu yoldan dönmeyeceği tahmin edilse de işler pek öyle ilerlemedi.

Çocuklar için mi buluştular yoksa bu buluşma evliliklerine verdikleri sayısız şanstan biri midir bilinmez ama ikilinin geçtiğimiz gece kameraya yansıyan görüntüleri pek bir keyifliydi!

Çocuklar için mi buluştular yoksa bu buluşma evliliklerine verdikleri sayısız şanstan biri midir bilinmez ama ikilinin geçtiğimiz gece kameraya yansıyan görüntüleri pek bir keyifliydi!

Icardi'nin akıllanmayacağına kanaat getiren sosyal medya kullanıcılarının yorumları da böyleydi...

Icardi'nin akıllanmayacağına kanaat getiren sosyal medya kullanıcılarının yorumları da böyleydi...
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