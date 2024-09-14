Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in Birinciliğini Öğrenen Bülent Ersoy'un Benzetmeleri Fena Topa Tutuldu

Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in Birinciliğini Öğrenen Bülent Ersoy'un Benzetmeleri Fena Topa Tutuldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 10:36

Miss Turkey 2024'ün güzeli geçtiğimiz günlerde İdil Bilgen olarak seçilmiş, fakat yarışmanın ardından hem sosyal medya kullanıcıları hem de ünlü isimler tarafından ortaya atılan ifadeler ortalığı karıştırmıştı. Miss Turkey güzeline bir yorum da Bülent Ersoy'dan geldi. Ersoy'un Bilgen'e olan benzetmeleri ise fena topa tutuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Miss Turkey 2024’te birinci seçilen İdil Bilgen'in galibiyeti sonrası özellikle sosyal medyadaki eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.

Miss Turkey 2024’te birinci seçilen İdil Bilgen'in galibiyeti sonrası özellikle sosyal medyadaki eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.

Çağla Şikel gibi tescilli güzellerimiz 24 yaşındaki Bilgen'e yine sosyal medya üzerinden desteklerini gönderirken çoğu ünlü ismimiz de eleştirilerini esirgemiyor.

Çağla Şikel gibi tescilli güzellerimiz 24 yaşındaki Bilgen'e yine sosyal medya üzerinden desteklerini gönderirken çoğu ünlü ismimiz de eleştirilerini esirgemiyor.

Demet Akalın'ın "güzellik yarışması" vurgusundan bu yazımızda bahsetmiştik 👇

Ahmet Çakar'ın İdil bilgen'e söylediği iddia edilen sözlere ise destek yine ünlü isimlerimizden olan Mehmet Ali Erbil'den gelmişti.

Ahmet Çakar'ın İdil bilgen'e söylediği iddia edilen sözlere ise destek yine ünlü isimlerimizden olan Mehmet Ali Erbil'den gelmişti.

O haberin detaylarından da bu yazımızda bahsettik 👇

Gelelim Bülent Ersoy'a... Geçtiğimiz dakikalarda @muhabironline kameralarına yakalanan Bülent Ersoy'a Miss Turkey 2024 birincisi ile ilgili fikri soruldu.

Gelelim Bülent Ersoy'a... Geçtiğimiz dakikalarda @muhabironline kameralarına yakalanan Bülent Ersoy'a Miss Turkey 2024 birincisi ile ilgili fikri soruldu.

Bülent Ersoy'un cevabı ise resmen olay oldu! “Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi!” diyen Ersoy sözlerini “Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu” şeklinde bitirdi.

Bülent Ersoy'un cevabı ise resmen olay oldu! “Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi!” diyen Ersoy sözlerini “Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu” şeklinde bitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gelin önce o anları izleyelim👇

Bülent Ersoy'un bu yorumuna tepkiler gecikmedi 👇

Bülent Ersoy'un bu yorumuna tepkiler gecikmedi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın