Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in Birinciliğini Öğrenen Bülent Ersoy'un Benzetmeleri Fena Topa Tutuldu

Miss Turkey 2024'ün güzeli geçtiğimiz günlerde İdil Bilgen olarak seçilmiş, fakat yarışmanın ardından hem sosyal medya kullanıcıları hem de ünlü isimler tarafından ortaya atılan ifadeler ortalığı karıştırmıştı. Miss Turkey güzeline bir yorum da Bülent Ersoy'dan geldi. Ersoy'un Bilgen'e olan benzetmeleri ise fena topa tutuldu.