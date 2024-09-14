Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in Birinciliğini Öğrenen Bülent Ersoy'un Benzetmeleri Fena Topa Tutuldu
Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in Birinciliğini Öğrenen Bülent Ersoy'un Benzetmeleri Fena Topa Tutuldu
Miss Turkey 2024'ün güzeli geçtiğimiz günlerde İdil Bilgen olarak seçilmiş, fakat yarışmanın ardından hem sosyal medya kullanıcıları hem de ünlü isimler tarafından ortaya atılan ifadeler ortalığı karıştırmıştı. Miss Turkey güzeline bir yorum da Bülent Ersoy'dan geldi. Ersoy'un Bilgen'e olan benzetmeleri ise fena topa tutuldu.
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Miss Turkey 2024’te birinci seçilen İdil Bilgen'in galibiyeti sonrası özellikle sosyal medyadaki eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.
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Çağla Şikel gibi tescilli güzellerimiz 24 yaşındaki Bilgen'e yine sosyal medya üzerinden desteklerini gönderirken çoğu ünlü ismimiz de eleştirilerini esirgemiyor.
Ahmet Çakar'ın İdil bilgen'e söylediği iddia edilen sözlere ise destek yine ünlü isimlerimizden olan Mehmet Ali Erbil'den gelmişti.
Gelelim Bülent Ersoy'a... Geçtiğimiz dakikalarda @muhabironline kameralarına yakalanan Bülent Ersoy'a Miss Turkey 2024 birincisi ile ilgili fikri soruldu.
Bülent Ersoy'un cevabı ise resmen olay oldu! “Bu şimdi güzel mi! Erkeksi hatları var, Şabaniye gibi!” diyen Ersoy sözlerini “Genç çocuk kırmayalım, üzmeyelim onu” şeklinde bitirdi.
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Gelin önce o anları izleyelim👇
Bülent Ersoy'un bu yorumuna tepkiler gecikmedi 👇
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