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Sahne Kıyafeti Beze Benzetilen Yonca Evcimik Eleştirileri "Reklam Tekliflerini Bekliyorum" Diyerek Tiye Aldı

Sahne Kıyafeti Beze Benzetilen Yonca Evcimik Eleştirileri "Reklam Tekliflerini Bekliyorum" Diyerek Tiye Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 01:06

Geçtiğimiz gün bir 90'lar partisinde sahne alan Yonca Evcimik sahne kostümüyle resmen topa tutuldu! Cesur bir tercihte bulunan isim eleştirileri tiye alarak reklam için seslendi!

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Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Yonca Evcimik, son dönemde magazin gündeminde yeniden adından söz ettiriyor.

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Yonca Evcimik, son dönemde magazin gündeminde yeniden adından söz ettiriyor.

1980'ler ve 1990'larda pop müziğin yıldızlarından biri olarak tanınan Evcimik, hem sahne performansları hem de enerjik kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahipti.

1980'ler ve 1990'larda pop müziğin yıldızlarından biri olarak tanınan Evcimik, hem sahne performansları hem de enerjik kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahipti.

Unutulmaz şarkıları ve "Çılgın Bediş" dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik, son olarak estetik açıklamalarıyla magazin gündeminde yer almış ve açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Unutulmaz şarkıları ve "Çılgın Bediş" dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik, son olarak estetik açıklamalarıyla magazin gündeminde yer almış ve açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Estetik açıklamasından bu yazımızda bahsetmiştik👇

Geçtiğimiz gün bir 90'lar partisinde sahne alan Yonca Evcimik tercih ettiği sahne kıyafetiyle eleştirilerin odak noktası oldu!

Geçtiğimiz gün bir 90'lar partisinde sahne alan Yonca Evcimik tercih ettiği sahne kıyafetiyle eleştirilerin odak noktası oldu!

İşte o anlar 👇

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Kıyafeti topa tutulan Evcimik, yapılan eleştirileri ise "Bile bile giydim. Bebek bezi reklamı bekliyorum." diyerek tiye aldı!

Kıyafeti topa tutulan Evcimik, yapılan eleştirileri ise "Bile bile giydim. Bebek bezi reklamı bekliyorum." diyerek tiye aldı!

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